A Cefalù l’inaugurazione di un giardino dedicato alla pace

Cefalù celebra la cultura del rispetto con l’inaugurazione di un giardino dedicato alla pace

La città di Cefalù si prepara a un evento significativo che pone al centro i valori della pace, del rispetto e della gentilezza. Mercoledì 20 novembre, alle ore 10:00, verrà inaugurato “Il Giardino della Pace, del Rispetto, della Cura e della Gentilezza” in via Roma, all’angolo con via Giglio.

L’iniziativa, che si inserisce nel tema nazionale 2023/2025 “La Cultura del rispetto, delle regole e della dignità della persona, condizione indispensabile per una sana convivenza e per una società migliore”, vuole essere un segno tangibile dell’impegno della comunità cefalutana a costruire un futuro più sereno e inclusivo.

Il nuovo giardino, che sorgerà nel cuore della città, sarà uno spazio dedicato alla riflessione, all’educazione e al confronto. Un luogo dove grandi e piccoli potranno incontrarsi, condividere esperienze e alimentare il senso di appartenenza alla comunità.

All’inaugurazione saranno presenti numerose autorità locali, tra cui il Sindaco di Cefalù, il Prof. Daniele Tumminello, e la Presidente della F.I.D.A.P.A. BPW Italy sezione di Cefalù, Angela Madonia. Un intervento speciale sarà quello della Prof.ssa Rosaria Fiumara, Dirigente scolastico dell’I.C. N. Botta di Cefalù.

Particolarmente significativa sarà la partecipazione del Plesso Scuola dell’Infanzia “P. Borsellino” dell’I.C. N. Botta di Cefalù, a testimonianza dell’importanza di educare fin dalla tenera età ai valori della pace e della solidarietà.

L’inaugurazione del giardino rappresenta un messaggio di speranza per il futuro. In un mondo spesso segnato da conflitti e divisioni, Cefalù dimostra che è possibile costruire una società più giusta e accogliente, partendo dai piccoli gesti quotidiani e dalla cura dei rapporti interpersonali.