A Cefalù un grande spettacolo con l’Opera dei Pupi

La città normanna si appresta a vivere una serata indimenticabile all’insegna della tradizione e della cultura. Il prossimo 20 novembre, alle ore 21:00, il Teatro Comunale “S. Cicero” ospiterà la rinomata Compagnia Figli d’Arte Cuticchio, che porterà in scena l’emozionante spettacolo “La Pazzia di Orlando”.

L’evento, offerto alla comunità di Cefalù da Road Scholar in occasione del programma “Living and Learning in Cefalù”, rappresenta un’opportunità unica per immergersi nel mondo affascinante dell’Opera dei Pupi, patrimonio immateriale dell’UNESCO.

“La Pazzia di Orlando” è un’opera che ripercorre le avventure del celebre paladino, dalla sua follia causata dalla perdita dell’amata Angelica fino al suo viaggio sulla Luna per recuperare il senno. Attraverso l’abilità dei puppari e la voce narrante, il pubblico sarà trasportato in un’epoca lontana, dove cavalieri, dame e mostri si scontrano in battaglie epiche.

La Compagnia Figli d’Arte Cuticchio, guidata dalla Famiglia di Mimmo Cuticchio, è da decenni un punto di riferimento per la diffusione e la valorizzazione dell’Opera dei Pupi. Grazie al loro impegno, questa antica forma di teatro popolare continua a incantare grandi e piccoli, mantenendo viva una tradizione millenaria.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, grazie al sostegno di Road Scholar. Un’iniziativa che dimostra quanto sia importante investire nella cultura e nella valorizzazione del territorio.

Informazioni utili

Data: 20 novembre 2024

Ora: 21:00

Luogo: Teatro Comunale “S. Cicero”, Cefalù

Ingresso: Gratuito

Non perdere l’occasione di assistere a questo straordinario spettacolo e di lasciarti trasportare dalla magia dell’Opera dei Pupi.