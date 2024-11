Diocesi di Cefalù e Comune di Petralia Soprana per i 400 anni di Frate Umile

Il Comune di Petralia Soprana e e l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiali della Diocesi di Cefalù promuovono, in collaborazione con la Parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo di Petralia Soprana, un evento per commemorare il 400mo anniversario dall’inizio dell’attività artistica di Frate Umile da Petralia, al secolo Giovan Francesco Pintorno, illustre scultore francescano del XVII secolo.

Le giornate, come da programma allegato, si svolgeranno a Petralia Soprana il 30 novembre e il 1° dicembre e vedranno la presenza delle Comunità che ne custodiscono le opere, testimonianze concrete di un’arte profondamente unita alla fede.

Frate Umile ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’arte sacra, non solo siciliana, realizzando opere intrise di profonda spiritualità e devozione come traspare, in modo speciale, nei suoi Crocifissi lignei policromi.

Nelle chiese di Petralia Soprana, saranno quindi esposti alla venerazione e alla contemplazione i Crocifissi di Frate Umile custoditi a Caltavuturo e Collesano. Ad essi si aggiunge anche la pregevole statua lignea di San Calogero che si venera a Petralia Sottana.

Questa sarà dunque un’occasione preziosa per riscoprire la figura di Frate Umile e la sua opera, così come i valori di amore e dedizione che ne hanno caratterizzato la vita.

Diocesi di [Nome della Diocesi]

Comune di Petralia Soprana

400° ANNIVERSARIO INIZIO ATTIVITÀ ARTISTICA DI FRATE UMILE DA PETRALIA SOPRANA

Sabato 30 novembre 2024

Ore 9.30: Accoglienza delle Autorità civili e religiose dei vari Comuni che custodiscono le opere di Frate Umile da Petralia. La mattinata sarà animata dal Gruppo Folk “U Rafu”.

Ore 15.30: Via 6. Sqadari. Inaugurazione della “Via dei Crocifissi”.

Ore 16.00: Palazzo Pottino. Inaugurazione Mostra Fotografica delle opere di Frate Umile.

Ore 16.30: Chiesa Madre. Saluti istituzionali. Interverranno:

Don Calogero Falcone – Arciprete della Chiesa Santi Apostoli Pietro e Paolo

Dott. Pietro Macaluso – Sindaco del Comune di Petralia Soprana

On. Antonello Cracolici – Presidente della Commissione Antimafia Regionale

Meditazione di S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù

Conferenza a cura del Prof. Giuseppe Fazio, storico dell’arte.

Ore 19.00: Chiesa Madre. Concerto di Musica Sacra del Maestro Alessandro Valenza a cura dell’Ensemble “Harmonia Mundi”.



Domenica 1 dicembre 2024

Ore 10.00: Chiesa SS. Salvatore. Santa Messa.

Ore 11.30: Chiesa Madre Santi Pietro e Paolo. Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arciprete Don Calogero Falcone, con il Coro Polifonico Petra Ensemble” diretto dall’ins. M. Cerami, con la presenza delle autorità civili, militari e religiose e la presenza delle confraternite religiose. La mattinata sarà allietata dal Complesso Bandistico “G. Verdi”.

Ore 15.30: Piazza Duomo. Esibizione dell’Associazione “Stendardieri Sopranesi”.

Ore 16:30: Chiesa Madre. Saluti istituzionali. Interverranno:

Don Calogero Falcone – Arciprete della Chiesa Santi Apostoli Pietro e Paolo

Dott. Pietro Macaluso – Sindaco del Comune di Petralia Soprana

Momenti di approfondimento su Frate Umile da Petralia artista e il tempo in cui visse a cura del Maestro Vincenzo Gennaro e del Dott. Roberto Raineri, restauratore.

Itinerario storico-culturale: alla scoperta delle opere di Frate Umile da Petralia Soprana (Crocifisso nella Chiesa Madre, Statua di San Calogero, Crocifisso di Caltavuturo, Crocifisso Collesano).

Porte aperte:

Biblioteca Comunale “Frate Umile Pintorno”

Settecentesca dimora storica “Villa Sgadar” (mostra dei carretti siciliani, grazie alla collaborazione dell’Ente Parco delle Madonie)

Orari: 10.00-12.30 e 16.30-18.00