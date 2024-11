Dal Vescovo nuove nomine nella Diocesi di Cefalù.

In data odierna, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, ha istituito:

L’Unità Pastorale Sinodale tra le Parrocchie Cristo Re e San Giuseppe in Blufi e Santi Apostoli Pietro e Paolo e Sacra Famiglia in Bompietro;

Ha nominato:

Amministratore Parrocchiale nelle Parrocchie Cristo Re e San Giuseppe in Blufi, il Rev.do

Fra Emanuele Rosario Giardina O.F.M. e, contestualmente, Moderatore dell’Unità Pastorale Sinodale tra le Parrocchie Cristo Re e San Giuseppe in Blufi e Santi Apostoli Pietro e Paolo e Sacra Famiglia in Bompietro;

Collaboratore dell’Unità Pastorale Sinodale tra le Parrocchie Cristo Re e San Giuseppe in Blufi e Santi Apostoli Pietro e Paolo e Sacra Famiglia in Bompietro, il Rev.do

Fra Mario Domina O.F.M.Cap., in atto Amministratore parrocchiale nelle Parrocchie Madonna Addolorata e San Giovanni in Petralia Soprana;

Amministratore Parrocchiale nelle Parrocchie Santa Maria de Francis e San Giorgio in San Mauro Castelverde, il Rev.do

Dom Giacomo Minutella O.S.B., attribuendo la Legale rappresentanza e la gestione di tutti gli aspetti amministrativi al Vicario Generale, il Rev.do

Can. Giuseppe Licciardi.

Le nomine sono esecutive dalla data odierna e l’ingresso nelle Comunità avverrà subito dopo la prossima Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria e, comunque, prima di Domenica 15 dicembre, III di Avvento.

Mons. Vescovo, nel ringraziare il Rev.do

Don Giuseppe Terranova che lascia il servizio pastorale nella Comunità di San Mauro Castelverde per motivi di salute, affida l’operato di ciascuno a Maria Santissima di Gibilmanna e invoca dal Signore le più ampie benedizioni su tutti per il generoso servizio, augurando un proficuo lavoro.

Cefalù, dal Palazzo Vescovile, 23 novembre 2024.