Comunicato della Polisportiva Lascari Cefalù

Alla luce degli avvenimenti sportivi recenti, la Polisportiva Lascari Cefalù ha emesso il seguente comunicato che riproponiamo in forma integrale.

“Nel rappresentare il pensiero di tutti noi dirigenti della società Pol. Lascari- Cefalù, mi preme rappresentare all’opinione pubblica che, dal magazziniere al Presidente, siamo più che convinti di portare avanti il progetto nel massimo campionato di calcio regionale che è quello dell’Eccellenza.

Contrariamente a quanto si dice e si scrive, il Lascari-Cefalù è più vivo che mai, consapevole delle difficoltà del periodo e delle correzioni che bisogna apportare.

E’ già in atto un rafforzamento della squadra, senza stravolgimento alcuno che, nel giro di poco tempo, ci consentirà di dire anche la nostra nel corso del campionato.

Certamente, stiamo pagando degli errori commessi nel recente passato, ma siamo anche sicuri che ne usciremo fuori con grande dignità e rispetto per tutti i nostri tesserati, giocatori e sponsor, che non ci fanno mancare il loro supporto, sino a raggiungere la salvezza.

In ultimo, e non per questione di importanza, Vorrei evidenziare che abbiamo il massimo rispetto per tutti i nostri tesserati avendo onorato, costantemente, gli impegni e potendoli onorare anche per il futuro.

Siamo più vivi che mai.

Ad maiora”.

Avv. Gaetano Nicchi