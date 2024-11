Finlandia: il Paese più felice del mondo per la settima volta consecutiva

La Finlandia si conferma, per il settimo anno consecutivo, il Paese più felice del mondo secondo il World Happiness Report delle Nazioni Unite. Una classifica che premia il modello di vita finlandese, basato su natura, fiducia ed educazione, come spiegato dal Presidente Alexander Stubb. Nonostante le difficoltà globali, incluso il conflitto in Ucraina, il livello di felicità dei finlandesi non è stato scalfito.

Natura: un bene accessibile a tutti

L’ambasciatore finlandese in Italia, Matti Lassila, sottolinea come la natura sia un pilastro della felicità. Con l’80% del territorio coperto da foreste e spazi verdi facilmente accessibili, ogni cittadino può raggiungere un parco pubblico a meno di dieci minuti da casa. Questo connubio con l’ambiente naturale contribuisce a un senso di benessere e serenità collettiva.

Fiducia e trasparenza: basi solide di una società felice

La Finlandia si distingue per i suoi alti livelli di fiducia nelle istituzioni. “Il 90% dei cittadini si fida della polizia”, ha dichiarato Lassila, evidenziando l’assenza di corruzione e violenza politica. I valori fondamentali, come la tutela dei diritti umani e lo Stato di diritto, rendono la Finlandia un esempio globale di governance trasparente e responsabile.

Educazione gratuita: un ponte verso il futuro

L’istruzione è un diritto garantito a tutti i cittadini finlandesi, dalla scuola primaria all’università. Viivi Kuvaja, diplomatica dell’ambasciata finlandese, ha sottolineato come il sistema educativo sia uno strumento di mobilità sociale, permettendo a giovani provenienti da famiglie svantaggiate di costruire una carriera solida.

Parità di genere: una lunga tradizione di inclusione

La Finlandia vanta un primato storico nella promozione della parità di genere. Nel 1906, è stato il primo Paese al mondo a garantire il diritto di voto attivo e passivo alle donne. Oggi, il 46% dei parlamentari e oltre la metà dei ministri sono donne, e i padri trascorrono più tempo con i figli rispetto a qualsiasi altro Paese.

Benessere sociale ed equilibrio tra lavoro e vita privata

La disoccupazione, sebbene all’8%, non genera disperazione. Il sistema finlandese promuove un equilibrio tra lavoro e vita privata, con orari sostenibili e ferie garantite. Inoltre, il welfare offre supporti concreti: le neomamme ricevono una cassapanca trasformabile in culla, completa di abbigliamento e accessori per il neonato, rendendo l’arrivo di un figlio un evento di gioia e non di preoccupazione.

Una società moderna e aperta al cambiamento

Nonostante il clima rigido e le lunghe notti artiche, la Finlandia ha ridotto drasticamente i tassi di suicidio rispetto a 40 anni fa, portandosi nella media dell’Unione Europea. L’ambasciatore Lassila attribuisce questo risultato alla modernizzazione e alla capacità di adattarsi, caratteristiche più semplici da implementare in una nazione giovane.

Un modello da imitare

La Finlandia si distingue per il suo approccio inclusivo e innovativo al benessere sociale. Come ha dichiarato Lassila, “il nostro sviluppo sociale e culturale ci ha permesso di modernizzare la società più rapidamente”. Un esempio che offre ispirazione a livello globale, dimostrando che la felicità è il risultato di un impegno costante verso il benessere collettivo e l’uguaglianza.