Reso noto il Programma della Festa dell’Immacolata Patrona di Cefalù

La comunità cefaludese si appresta a vivere un momento di intensa spiritualità con la celebrazione della Solennità dell’Immacolata Concezione Patrona della Città. Dal 29 novembre al 7 dicembre, la Basilica Cattedrale sarà il cuore pulsante di una novena di preparazione, culminante nella solenne celebrazione del 8 dicembre. La festa dell’Immacolata è una delle più sentite a Cefalù, dove la Vergine è venerata come Patrona della città.

Solennità dell’Immacolata 2024 (sotto il Manifesto)

Patrona della Città di Cefalù

29 novembre – 7 dicembre la Novena di preparazione

17.00 Preghiera del Santo Rosario

17.30 Canto delle Litanie in onore della Vergine Maria Immacolata

18.00 Celebrazione eucaristica in Cattedrale. (Si alternano Sacerdoti e Parroci della Città)

8 dicembre – II domenica di Avvento

Solennità di Maria SS. Immacolata Patrona della Città di Cefalù

9.30 Celebrazione eucaristica

11.00 Celebrazione eucaristica

12.00 Omaggio Floreale e Benedizione dei Bambini presso Chiesa di San Pasquale, presiede S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù. Con al partecipazione di Autorità Civili e Militari.

17.00 Solenne Processione della Venerata Icona di Maria SS. Immacolata

18.30 Celebrazione eucaristica presieduta da S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù

“Ave, Speranza nostra!”

Parroco: Don Francesco Lo Bianco

Delegato: Don Domenico Messina