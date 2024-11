Cefalù: investimenti strategici grazie all’avanzo di amministrazione 2023

Il Consiglio comunale di Cefalù ha approvato all’unanimità l’avanzo d’amministrazione derivante dal rendiconto 2023, pari a 4,5 milioni di euro. Questa somma sarà utilizzata per progettare e programmare interventi mirati al miglioramento della città, spaziando dalle manutenzioni alla realizzazione di opere pubbliche, fino al sostegno dell’ambito culturale.

La Visione Politico-Amministrativa dell’Avanzo

“Un avanzo – ha dichiarato il sindaco Daniele Tumminello – che viene impegnato in direzione del programma politico amministrativo, tenendo conto delle esigenze che emergono dalla città.”

Le risorse saranno ripartite su diversi fronti, con l’obiettivo di migliorare infrastrutture, cultura e qualità della vita per i cittadini. Ecco nel dettaglio i principali interventi programmati.

1. Stadio Comunale – 975.000 Euro

Dopo il completamento del manto erboso e degli spogliatoi, i fondi saranno impiegati per ultimare gli spazi esterni e la tribuna. L’obiettivo è rendere lo stadio una struttura adatta a competizioni di rilievo, seconda solo al Barbera di Palermo nella provincia.

2. Riqualificazione Spazio Cultura – 580.000 Euro

Per valorizzare i locali di Corso Ruggiero e dello Spazio Cultura, è stato stanziato un budget significativo. Questi luoghi, fondamentali per l’aggregazione e gli eventi, verranno trasformati in spazi moderni e funzionali, tra cui una sala conferenze che attualmente manca alla città.

3. Via Umberto I – 420.000 Euro

Un progetto complessivo è in corso per migliorare la pedonalità e risolvere i problemi legati alla presenza degli alberi, rendendo questa arteria strategica più sicura e fruibile.

4. Manutenzione Strade Comunali – 350.000 Euro

Questi fondi garantiranno interventi di manutenzione sulla viabilità esterna e sulle vie di accesso al centro storico, migliorando la sicurezza stradale e la fruibilità del territorio.

5. Teatro all’Aperto in Contrada Kalura – 1.550.000 Euro

Un investimento ambizioso per la costruzione di un teatro all’aperto da 500 posti, affacciato sul porto di Presidiana. La nuova struttura, vicino al centro storico e dotata di parcheggi, sarà un punto di riferimento culturale, arricchendo l’offerta di eventi della città.

6. Costone e Strada Romito – 300.000 Euro

Dopo gli incendi del 2023, si rende necessaria la messa in sicurezza del costone. La Regione si occuperà degli interventi, ma il Comune anticiperà la progettazione per velocizzare i lavori.

7. Muro Cortina Megalitica Giudecca – 60.000 Euro

Fondi dedicati alla messa in sicurezza del costone Giudecca, un intervento cruciale per preservare la stabilità della zona.

8. Strada Ferla – 60.000 Euro

La somma sarà utilizzata per ripristinare e mettere in sicurezza la viabilità locale, migliorando l’accessibilità dell’area.

9. Caserma dei Vigili del Fuoco – 25.000 Euro

Un intervento definitivo sul tetto della caserma risolverà il problema delle infiltrazioni che affliggono l’edificio.

10. Pavimentazione Strada Barreca – 110.000 Euro

In risposta alle richieste dei cittadini, sarà rifatta la pavimentazione della strada, particolarmente pericolosa durante le piogge. L’ok della Soprintendenza ha sbloccato l’avvio dei lavori.

11. Riqualificazione Locali della Villa Comunale – 70.000 Euro

I locali della villa comunale saranno riqualificati per essere messi a disposizione di mamme e bambini che frequentano l’area, creando uno spazio accogliente e sicuro.

Una Cefalù Proiettata al Futuro

Gli interventi approvati segnano un passo importante verso una Cefalù più moderna, sicura e ricca di opportunità culturali. L’avanzo di amministrazione rappresenta un’occasione per concretizzare progetti strategici, migliorando la qualità della vita e l’attrattività della città.