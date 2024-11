Streaming illegale: smantellata rete con 22 milioni di utenti in Europa

Un colpo durissimo alla pirateria audiovisiva è stato inferto dall’operazione “Taken Down”, condotta dalla Polizia Postale italiana e coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania. La rete criminale, che contava ben 22 milioni di utenti in Europa, è stata smantellata dopo mesi di indagini. L’operazione, che ha coinvolto 270 agenti in Italia e in altri Paesi europei, ha portato a 11 arresti e 102 indagati, segnando uno dei più grandi successi contro lo streaming illegale nella storia del continente.

La spalla: un’organizzazione globale sotto il mirino della giustizia

La rete di pirateria, considerata la più vasta mai scoperta in Europa, operava sfruttando una complessa infrastruttura tecnologica. Tramite server dislocati in vari Paesi e documenti falsi, i criminali distribuivano illegalmente partite di calcio, film, serie TV e altri contenuti premium provenienti da piattaforme come Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Sky e DAZN. I contenuti venivano pubblicizzati su blog, social media e forum, raggiungendo milioni di utenti che, a fronte di un pagamento irrisorio, potevano accedere a un’ampia libreria digitale.

Grazie alla cooperazione tra Italia, Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia, le autorità sono riuscite a ricostruire i movimenti di questa rete internazionale, svelando l’enorme giro di affari generato. In Croazia, in particolare, sono stati effettuati 11 arresti, dimostrando la portata globale dell’indagine.

Il cuore del problema: come funziona lo streaming illegale?

Il funzionamento della rete criminale era basato sulla tecnologia IPTV (Internet Protocol Television). Gli organizzatori acquistavano regolarmente abbonamenti a piattaforme streaming, per poi trasmettere i contenuti illegalmente tramite dispositivi come il “pezzotto”, un decoder che permette di visualizzare il flusso streaming su qualsiasi dispositivo. I contenuti venivano codificati e distribuiti attraverso server esteri, eludendo i controlli e garantendo ai clienti un servizio a basso costo, ma completamente illecito.

Collaborazione internazionale e nuovi strumenti di contrasto

L’operazione “Taken Down” ha sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale per contrastare crimini tecnologicamente avanzati come la pirateria online. Il successo dell’indagine è stato reso possibile anche grazie all’utilizzo di strumenti innovativi come Piracy Shield, una piattaforma dell’AGCOM che permette di bloccare i siti pirata su segnalazione dei titolari dei contenuti.

La Polizia Postale ha sottolineato come questa operazione non solo abbia interrotto le attività illecite, ma abbia anche lanciato un messaggio chiaro: i crimini digitali non possono sfuggire alla giustizia. Tuttavia, le autorità avvertono che la pirateria online continua a rappresentare una minaccia significativa, richiedendo ulteriori sforzi per proteggere il mercato audiovisivo e i consumatori.

Conclusione: un monito per il futuro

L’operazione “Taken Down” segna un passo importante nella lotta contro lo streaming illegale, ma evidenzia anche la necessità di rafforzare ulteriormente gli strumenti di controllo e prevenzione. Per i consumatori, l’invito è chiaro: evitare di alimentare il mercato nero dello streaming, che non solo danneggia l’industria legale, ma espone gli utenti a rischi legati alla sicurezza informatica. La battaglia contro la pirateria continua, e questa vittoria rappresenta un segnale forte nella tutela dei diritti digitali.