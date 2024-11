Cefalù punta alla valorizzazione del patrimonio pubblico in maniera sostenibile

L’Amministrazione Comunale di Cefalù è impegnata in una strategia a lungo termine per sviluppare, migliorare e conservare il patrimonio della città. Questa visione si traduce in azioni concrete volte a rendere più sostenibili ed efficienti le strutture pubbliche, con un occhio attento al futuro della comunità e dell’ambiente. L’efficientamento energetico è uno degli obiettivi chiave di questa politica di sviluppo.

Partecipazione al Fondo Kyoto: un passo verso la sostenibilità

Il Comune di Cefalù ha aderito al bando previsto dal Decreto Interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015, che promuove il finanziamento di interventi volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici. Attraverso il Fondo Kyoto, il Comune ha avuto accesso a risorse finanziarie specifiche grazie agli “Spazi finanziari e conto termico”, strumenti che offrono agevolazioni economiche per le Pubbliche Amministrazioni interessate a investire in sostenibilità ed energia pulita.

Riqualificazione energetica della Scuola Elementare Botta

Cefalù è stato selezionato come Ente Beneficiario nell’ambito del Fondo Kyoto, ottenendo un mutuo a tasso agevolato per un importante progetto di riqualificazione energetica della Scuola Elementare Botta. Questo intervento comprende l’installazione di un impianto fotovoltaico, il relamping con tecnologia LED e un sistema di climatizzazione con pompe di calore ad alta efficienza. Il progetto, dal valore complessivo di € 510.378,28, rappresenta un passo significativo verso una gestione più moderna e sostenibile delle risorse pubbliche, come evidenziato dal quadro economico dettagliato.

Questa iniziativa non solo migliorerà la qualità delle infrastrutture scolastiche, ma contribuirà anche a ridurre l’impatto ambientale della città, ponendo Cefalù come esempio virtuoso di innovazione energetica.

4o