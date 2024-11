Cefalù si prepara per le Festività Natalizie. Alcune nuove date

Cefalù si prepara a vivere il Magico Natale 2024 con un programma ricco di eventi, luci e atmosfera unica. Le vie cittadine si sono già vestite a festa con le tradizionali luminarie natalizie e uno spettacolo di luci artistiche illuminerà il prospetto del Municipio. In Piazza Duomo, l’imponente Albero di Natale è pronto a diventare il cuore pulsante delle Festività

Due grandi concerti da non perdere

La musica sarà protagonista con due eventi imperdibili: i Neri Per Caso e Alberto Urso saliranno sul palco per regalare momenti di pura magia. Per i dettagli su queste serate, vi invitiamo a consultare i precedenti articoli dedicati.

Nuove date arricchiscono il programma

Il calendario del Magico Natale si amplia con tre nuovi appuntamenti da segnare in agenda.

15 dicembre: La Locandiera – Esprit de pomme de terre

L’Associazione culturale LATITUDINI, in collaborazione con la Compagnia dell’Arpa di Calascibetta, propone uno spettacolo unico, “La Locandiera – esprit de pomme de terre” di Andrea Saitta. Questa commedia musicale, adatta a grandi e piccini, promette risate e intrattenimento. Un evento perfetto per tutta la famiglia.

23 dicembre: Parata natalizia con supereroi e principesse

Il Natale diventa un sogno ad occhi aperti con una parata straordinaria dedicata ai bambini, ma non solo. Supereroi Marvel e DC, Principesse Disney e personaggi natalizi sfileranno per le vie del centro, accompagnati da una band itinerante. Un corteo di circa 20 elementi renderà la giornata indimenticabile per tutti.

31 dicembre: Kalavrìa live in concerto

Per salutare il 2024, arriva il concerto dei Kalavrìa, una band calabrese che porterà sul palco il meglio delle tradizioni musicali mediterranee. Tra pizziche, tarante e arrangiamenti originali, gli 8 musicisti della formazione promettono di trasformare l’ultima notte dell’anno in una festa travolgente.

E non finisce qui!

Il Magico Natale 2024 a Cefalù riserva ancora tante sorprese: mostre, concerti, conferenze e una serie di iniziative pensate per coinvolgere tutti, dai più piccoli agli adulti. Le festività saranno ricche di emozioni, luci e gioia per tutti coloro che sceglieranno Cefalù come meta per vivere la magia del Natale.

Rimanete aggiornati per scoprire il programma completo e tutte le sorprese che il Magico Natale ha in serbo!

