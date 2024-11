Previsioni meteo a Cefalù per oggi: giornata instabile tra rovesci e venti intensi

A Cefalù, la giornata di oggi, 30 novembre, sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con piogge intermittenti e venti sostenuti provenienti principalmente da nord. Le temperature oscilleranno tra i 11° e i 14°C, mentre il mare sarà molto mosso per tutta la giornata. Le precipitazioni più intense si prevedono al mattino presto e nel primo pomeriggio, con brevi pause di cielo nuvoloso. Si consiglia cautela per chi si trova in prossimità della costa, a causa delle forti raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 38 km/h.

Mattinata piovosa con rovesci intensi

Le prime ore della mattinata saranno dominate da rovesci di pioggia, con precipitazioni moderate fino alle 9:00 e una temperatura media di circa 12°C. Tra le 10:00 e le 12:00 si prevede una tregua, con cieli molto nuvolosi ma senza precipitazioni significative. Durante questo intervallo, i venti da nord inizieranno a intensificarsi, raggiungendo velocità comprese tra i 10 e i 15 km/h. Nonostante l’assenza di pioggia in questa fascia oraria, l’umidità resterà alta, con valori superiori al 70%.

Pomeriggio: ritorno della pioggia e venti forti

Nel primo pomeriggio, a partire dalle 14:00, le piogge riprenderanno con intensità moderata, accompagnate da raffiche di vento sempre più forti che potrebbero raggiungere i 35 km/h. Le temperature toccheranno il massimo della giornata, intorno ai 13,7°C, ma il mare molto mosso e le condizioni ventose renderanno difficile qualsiasi attività all’aperto, in particolare lungo la costa. I rovesci più significativi sono attesi intorno alle 15:00, con accumuli fino a 3 mm.

Serata: pioggia debole e calo termico

La sera sarà meno turbolenta ma ancora instabile. Dopo le 19:00 sono previste piogge deboli intermittenti e un lieve calo delle temperature, che scenderanno intorno ai 12°C. Le raffiche di vento si manterranno costanti fino alle 22:00, quando le condizioni inizieranno a stabilizzarsi, pur rimanendo umide. Il mare continuerà a essere molto mosso, quindi si raccomanda prudenza per chi si trova nelle vicinanze.

Considerazioni su venti e mare mosso

Le condizioni meteorologiche odierne evidenziano come il vento e il mare saranno i protagonisti della giornata. L’intensità delle raffiche, con punte massime nel tardo pomeriggio, e lo stato del mare richiedono particolare attenzione, soprattutto per i pescatori e per chi lavora in ambito marittimo. Sebbene le piogge non siano particolarmente abbondanti, l’alternanza tra rovesci e pause nuvolose rende il clima imprevedibile e poco adatto ad attività all’aperto.