Il Programma integrale del “Magico Natale a Cefalù” 2024

Programma “Magico Natale a Cefalù” 2024

7 dicembre 2024 – 6 gennaio 2025

7 dicembre: ore 17:30, Inaugurazione Casa di Babbo Natale, a cura di Monia Cristina, “Spazio Cultura” (ex Circolo Unione), corso Ruggero;

7 dicembre: ore 18:00, street band “Blue Stars”, centro storico, partenza Largo Di Giorgio;

7 dicembre: ore 18:30, inaugurazione mostra presepi “Presepi per la Pace”, a cura di Massimo Santi Natoli e Ass. Italiana “Amici del Presepio” sede di Messina, Ottagono Santa Caterina (orari apertura 10:00 – 13:00; 17:00 – 20:00: fino al 12 gennaio 2025);

7 dicembre: ore 19:00, Inaugurazione mostra presepi, pesca sociale e mercatino di Natale presso il frantoio GARBO e della Via dei Presepi lungo la via Decano Martino, Sant’Ambrogio;

7 dicembre: ore 21:00, 37° Serenata a Maria, Chiesa Artigianelli, Via Roma;

9 Dicembre: ore 18:30,

Spettacolo teatrale “Mastru Tempu”, di e con Giampiero Amato, Teatro comunale Cicero;

9 Dicembre: ore 21:00,

Spettacolo di teatro comico “L’ignoranza non a limiti”, di Francesco Gottuso, Teatro comunale Cicero;

10 dicembre: ore 18:30,

Concerto “Choir Sing Song”, a cura dell’Ass. siciliana “Musica per l’Uomo”, Teatro comunale Cicero;

11 dicembre: ore 18:00, Concerto di RUGGERO MASCELLINO – pianoforte e fisarmonica con Massimo Patti al contrabbasso, a cura dell’Ass. “Amici della Musica” Palermo, Teatro comunale Cicero;

11 dicembre: ore 18:30, Spettacolo di Arte di strada, centro storico;

12 dicembre: ore 18:30, Concerto “Let’s sing along Christmas” a cura di Manuela Cicero Quartet,

Teatro comunale Cicero;

13 dicembre: ore 18:30, Concerto “Nativitas” con FRANCESCO BUZZURRO, Teatro comunale Cicero;

14 dicembre: ore16:00, Spettacolo di teatro per ragazzi “IL MAGO DI OZ” a cura della Compagnia Bertolt Brecht, Teatro comunale Cicero

14 dicembre: ore 21:00, Concerto “Blue Souls Jazz Quartet’ (Francesco Amato pianoforte, Sofia Cirincione voce, Sebiano Failla batteria, Damiano Vitrano contrabbasso), Teatro comunale Cicero;

15 dicembre, ore 15:30,

Sfilata di Babbo Natale lungo le vie del borgo e a seguire :” Una lettera per Babbo Natale” presso il frantoio GARBO, Sant’Ambrogio;

15 dicembre: ore 18:30, Spettacolo teatrale “La Locandiera”, a cura della Compagnia Decale’, Teatro comunale Cicero;

16 dicembre: ore 18:30, Spettacolo di musica e danza “Sotto l’albero”, con il M.stro Totuccio Curreri, Rosario Valenziano, Maria Pina Nobile e Antea Maccarrone, Teatro comunale Cicero;

17 dicembre: ore 18:30, Spettacolo teatrale “Ulisse racconta Ulisse”, di SERGIO VESPERTINO, con Sergio Vespertino e Beatrice Monroy (musiche di Pierpaolo Petta), Teatro comunale Cicero;

17 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura della Banda musicale V. Pintorno;

17 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass.cult.mus. Santa Cecilia;

18 Dicembre, ore 18:00, “Natale cu na Ciaramedda”, zampognari itineranti;

18 dicembre: ore 18:30, Spettacolo di danza “Insieme tra le note di Natale”, a cura della ASD Agari Coreuo, Teatro comunale Cicero;

18 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Santa Cecilia;

18 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult.Natale Città di Cefalù;

19 dicembre: ore 16:00, Opera dei Pupi “Il duello di Orlando e Rinaldo per amore di Angelica”, a cura dell’Ass. L’isola dei Pupi, Teatro comunale Cicero;

19 Dicembre, ore 18:00, “Natale cu na Ciaramedda”, zampognari itineranti, Sant’Ambrogio;

19 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Città di Cefalù;

19 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Santa Cecilia;

19 dicembre: ore 21:00, Concerto di Natale, con The Bass Quartet, Teatro comunale Cicero;

20 dicembre: ore 18:30, Concerto “Swing sotto l’albero” con il gruppo “Noel Ensemble”, Teatro comunale Cicero;

20 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Città di Cefalù;

20 dicembre, ore 21:00,

Tombolata di Natale, presso ex Scuola Elementare, Sant’Ambrogio;

21 dicembre: ore 18:30, Concerto di Natale a cura dell’Ass. Santa Cecilia, Teatro comunale Cicero;

21 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura della Banda musicale V. Pintorno;

22 dicembre: ore 17:00, Spettacolo per bambini “La sfida – un duello fra musica e magia” di e con Emilio Ajovalasit e Salvo Compagno, a cura dell’Ass. “Amici della Musica” Palermo, Teatro comunale Cicero;

22 dicembre: ore 18:00, “Alla Corte del Re”, Corteo storico, Musici e Sbandieratori del Magistrato dei Quartieri di Piazza Armerina, Ass. La Rupe – Officina Medievale Enna e Gruppo medievale Regius di Monreale (anniversario nascita Re Ruggero II), centro storico, partenza Largo Di Giorgio;

22 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura della Banda musicale V. Pintorno, Sant’Ambrogio;

22 dicembre: ore 21:00, Concerto per violino e pianoforte, con il duo Piero Genova Gaia e José Songel, Teatro comunale Cicero;

23 Dicembre, ore 18:00, “Natale cu na Ciaramedda”, zampognari itineranti;

23 dicembre: ore 18:00, “La Magica Parata di Natale” con personaggi Marvel, Disney, trampolieri, elfi e street band, centro storico, partenza Largo Di Giorgio;

23 dicembre: ore 18:30, Concerto per pianoforte con Salvatore Sclafani, Teatro comunale Cicero;

24 dicembre: ore 11:00, 2° ed. “AbbracciAmo il Natale” – Tuffo nella magica Cefalù, a cura di ASD Nuoto Zenit Cefalù, Molo di Cefalù

24 dicembre: dopo la Messa della Notte di Natale, tradizionale Ninnaredda 2024 a cura dell’Associazione Città di Cefalù, piazza Duomo;

26 dicembre: ore 18:30, Concerto di Santo Stefano a cura della Banda musicale V. M. Pintorno, Teatro comunale Cicero;

27 dicembre: ore 18:30, Concerto “Magico Natale” con il Trio Eos (Valentina Di Franco voce, Rosario Guzzetta clarinetto, Annarita Di Chiara pianoforte), Teatro comunale Cicero;

28 dicembre: ore 18:00, Spettacolo di Arte di Strada, Sant’Ambrogio;

28 dicembre: ore 21:30, ALBERTO URSO in concerto, piazza Duomo;

29 dicembre: ore 21:30, Alter Echo Quartet in “Christmas Concert”, piazza Duomo;

30 dicembre: ore 21:30, I NERI PER CASO in “Natale per caso”, piazza Duomo;

31 Dicembre: ore 18:00, “Corteo della Vecchia Strina” a cura dell’Associazione Santa Cecilia, Largo Di Giorgio;

31 dicembre: ore 23:00, Capodanno in piazza Duomo con il gruppo musicale Kalavria e Dj set con la Big Reunion. Presenta Filippo Brancato;

1° gennaio: ore 21:30, Palermo Spiritual Ensemble in concerto, piazza Duomo;

2 gennaio: ore 18:00, Spettacolo Arte di Strada, centro storico;

2 gennaio: ore 18:30, Concerto Wind Quartet, Teatro comunale Cicero;

3 gennaio: ore 18:30, Concerto “Morricone e Piovani” con Liana D’Angelo e Giuseppe Testa;

4 gennaio: ore 18:30, Concerto “Buon Anno in Musica…Gran Concerto sinfonico”, a cura dell’Ass. Città di Cefalù, Teatro comunale Cicero;

5 gennaio: ore 18:30, Concerto “EPIC MELODIES: Le grandi colonne sonore del Cinema e oltre”, con il soprano Debora Marguglio e piccola Ensemble strumentale, Teatro comunale Cicero

6 gennaio: ore 18:00, “Arrivo dei Re Magi”, Sfilata a cavallo a cura dell’Associazione Cavalieri della Valdemone di Pollina, partenza Largo Di Giorgio.

