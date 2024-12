Cefalù, previsioni meteo di oggi: dettagli e curiosità sulla giornata di domenica

La giornata di oggi, 1 dicembre, offre condizioni meteo variabili, con cieli prevalentemente nuvolosi e sporadiche pioggerelle. Le temperature oscilleranno tra i 12°C e i 15°C, con venti moderati da nord-ovest che si manterranno costanti per tutta la giornata. Il mare sarà molto mosso, richiedendo attenzione lungo le coste. Le prime precipitazioni saranno lievi, soprattutto nella tarda mattinata e nelle ore serali, mentre il resto della giornata sarà caratterizzato da una copertura nuvolosa persistente. Le condizioni meteorologiche sono in linea con le medie stagionali e offrono uno scenario interessante per gli appassionati di astronomia, con il tramonto previsto per le 16:44.

Mattinata tra nuvole e vento moderato

Le prime ore della giornata saranno dominate da cieli parzialmente nuvolosi, con temperature che si aggireranno intorno ai 12°C. Dalle 10:00 in poi, la nuvolosità aumenterà gradualmente, ma senza precipitazioni significative. I venti da nord-ovest soffieranno a una velocità media di 11-12 km/h, rendendo il clima più fresco rispetto ai giorni precedenti. Il mare sarà molto mosso già dal mattino, con onde che potrebbero influire sulle attività nautiche. Nonostante le condizioni instabili, l’umidità rimarrà moderata, oscillando tra il 58% e il 74%.

Pomeriggio nuvoloso con lievi piogge serali

Durante il pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo intorno ai 14,8°C. Sebbene non siano previste piogge significative nelle ore centrali, la copertura nuvolosa sarà molto fitta. Solo in serata, intorno alle 22:00, potrebbero verificarsi deboli precipitazioni, con accumuli stimati di circa 1,3 mm. Le condizioni atmosferiche resteranno stabili per la maggior parte del pomeriggio, con venti che inizieranno a diminuire gradualmente dopo le 18:00, passando da 13 a 5 km/h entro sera.

Mare molto mosso e dati storici interessanti

Il mare sarà protagonista della giornata, con condizioni molto mosse che potrebbero scoraggiare le attività lungo la costa. L’analisi dei dati storici mostra che questa giornata è coerente con le medie del periodo. Negli ultimi 15 anni, le temperature massime si sono aggirate intorno ai 17°C, mentre le minime sono state di circa 13°C. Gli eventi piovosi sono frequenti in questo periodo, con una media di cinque giorni di precipitazioni nella prima decade di novembre.

Opinioni divergenti sulle condizioni meteo

Mentre alcuni dati evidenziano una giornata tipicamente autunnale, con poche sorprese meteorologiche, altri sottolineano la possibilità di raffiche di vento impreviste che potrebbero rendere il clima meno prevedibile. I venti, che si manterranno costanti per gran parte del giorno, potrebbero subire variazioni improvvise durante la sera, influenzando la navigazione e la percezione del freddo.

Conclusioni: clima tipicamente autunnale

In conclusione, la giornata di oggi presenta condizioni meteo tipiche di fine autunno, con cieli nuvolosi, lievi piogge serali e venti moderati da nord-ovest. Il mare molto mosso rappresenta un elemento da considerare per chi vive o lavora lungo la costa. Nonostante le condizioni variabili, la qualità dell’aria sarà ottima, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto nelle ore centrali.