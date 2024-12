Campionato Eccellenza Sicilia Girone A: Lascari Cefalù in crisi profonda

Il campionato di Eccellenza Sicilia Girone A ha regalato un weekend ricco di emozioni, ma per il Lascari Cefalù il bilancio si fa sempre più drammatico. La squadra, sconfitta per 3-0 in casa dalla Folgore Calcio Castelvetrano, continua a navigare nei bassifondi della classifica, evidenziando una crisi che sembra senza fine.

Analisi della Classifica: Lascari Cefalù Fanalino di Coda

Con soli 5 punti in 12 partite, il Lascari Cefalù occupa l’ultimo posto in classifica. La formazione ha collezionato una sola vittoria, 2 pareggi e ben 9 sconfitte, con un differenziale reti particolarmente negativo: 7 gol fatti contro 30 subiti. Numeri che mettono in evidenza le gravi difficoltà sia in attacco che in difesa.

Classifica Attuale:

Athletic Club Palermo – 28 punti (26 GF, 7 GS) Città Di Gela – 24 punti (21 GF, 7 GS) Unitas Sciacca Calcio – 23 punti (16 GF, 10 GS) Don Carlo Lauri Misilmeri – 22 punti (22 GF, 12 GS) San Giorgio Piana – 20 punti (11 GF, 6 GS) Castellammare Calcio 94 – 17 punti (13 GF, 9 GS) Accademia Trapani – 16 punti (17 GF, 17 GS) Marsala 1912 – 16 punti (9 GF, 10 GS) Partinicaudace – 16 punti (16 GF, 21 GS) Città Di San Vito Lo Capo – 15 punti (16 GF, 10 GS) Folgore Calcio Castelvetrano – 14 punti (21 GF, 19 GS) Parmonval – 14 punti (12 GF, 15 GS) Casteldaccia – 13 punti (13 GF, 26 GS) Supergiovane Castelbuono – 11 punti (11 GF, 21 GS) Oratorio S. Ciro E Giorgio – 9 punti (7 GF, 18 GS) Lascari – Cefalù – 5 punti (7 GF, 30 GS)

Risultati del Weekend: Equilibri e Sorprese

Le partite dell’ultimo turno hanno offerto una serie di risultati interessanti. Tra questi, spiccano la vittoria esterna dell’Unitas Sciacca sul Partinicaudace per 3-2 e il successo dell’Accademia Trapani sul Castellammare Calcio 94 per 2-0. Athletic Club Palermo, capolista solitaria, mantiene l’imbattibilità stagionale con un pareggio per 1-1 contro Don Carlo Lauri Misilmeri.

Risultati del turno:

Parmonval 1-0 San Giorgio Piana

Partinicaudace 2-3 Unitas Sciacca

Castellammare Calcio 94 0-2 Accademia Trapani

Casteldaccia 2-0 Supergiovane Castelbuono

Città Di Gela 1-1 Città Di San Vito Lo Capo

Marsala 1912 1-0 Oratorio S. Ciro E Giorgio

Don Carlo Lauri Misilmeri 1-1 Athletic Club Palermo

Lascari – Cefalù 0-3 Folgore Calcio Castelvetrano

Focus sul Lascari Cefalù: Cosa Non Funziona?

La crisi del Lascari Cefalù appare profonda e strutturale. La squadra paga un reparto difensivo incapace di reggere la pressione avversaria. La mancanza di incisività in attacco, con soli 7 gol realizzati, aggrava ulteriormente la situazione.

Per invertire la rotta, sarà fondamentale un cambio di mentalità e forse qualche rinforzo nel mercato invernale. Tuttavia, con una classifica sempre più corta nella zona medio-bassa, la salvezza appare un obiettivo ancora raggiungibile, purché arrivino risultati già nelle prossime giornate.

