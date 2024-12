Serie C Femminile Calcio a 5: la Stefanese si consolida al terzo posto

Serie C Femminile Calcio a 5: la Stefanese domina e si consolida al terzo posto

Nel weekend del 1° dicembre, il Campionato di Serie C Femminile ha regalato emozioni e risultati significativi. Tra le protagoniste della giornata spicca la Stefanese Calcio, che ha ottenuto una schiacciante vittoria per 4-0 contro la Libertas, confermandosi una delle squadre più competitive del torneo. Ha riposato l’Aurora Rossa di Campofelice di Roccella.



6° Giornata



Mistral Palermo – 90011 Bagheria 4 – 3

Athletic Club Palermo – Virtus Femminile Marsala 23 – 0

Castellammare Calcio – Palermo Calcio A 5 0 – 7

Stefanese Calcio – Libertas 4 – 0

La giornata: goleade e conferme

La Stefanese ha messo in campo una prestazione convincente, dominando il match e portando a casa tre punti preziosi. Questo successo rafforza il suo terzo posto in classifica con 12 punti, frutto di quattro vittorie e una sola sconfitta. Il dato più impressionante resta il rendimento offensivo: con 46 gol segnati, la Stefanese si conferma uno degli attacchi più prolifici del campionato, dietro solo all’Athletic Club Palermo e al Palermo Calcio A 5.

In altri incontri della giornata, l’Athletic Club Palermo ha travolto la Virtus Femminile Marsala con un incredibile 23-0, consolidando il primato in classifica con 15 punti e una differenza reti straordinaria di +61. Anche il Palermo Calcio A 5 ha dominato, vincendo per 7-0 contro il Castellammare Calcio e mantenendosi a pari punti con l’Athletic, ma con una differenza reti inferiore.

Classifica: equilibrio al vertice, Stefanese in agguato

Athletic Club Palermo 15

Palermo Calcio A 5 15

Stefanese Calcio 12

Libertas 9

Bagheria 6

Mistral Palermo 6

Castellammare Calcio 3

Nike Aurora Rossa 3

Virtus Femminile Marsala 0

La classifica vede l’Athletic Club Palermo e il Palermo Calcio A 5 al comando, entrambe a punteggio pieno con cinque vittorie in altrettante gare. La Stefanese segue a tre punti di distanza, pronta a sfruttare ogni passo falso delle rivali per avvicinarsi al vertice.

Alle loro spalle, la Libertas rimane a quota 9 punti dopo la pesante sconfitta contro la Stefanese. La parte bassa della classifica, invece, vede il 90011 Bagheria, il Mistral Palermo e il Castellammare Calcio distanziarsi sempre di più, mentre la Virtus Femminile Marsala resta fanalino di coda con zero punti in sei partite.

Focus sulla Stefanese: solidità e ambizioni

La Stefanese si conferma come una delle formazioni più solide del campionato, capace di combinare una difesa affidabile (solo 7 gol subiti) con un attacco devastante. La squadra sembra avere tutte le carte in regola per lottare per il primato e, se manterrà questa costanza di risultati, potrebbe rappresentare una seria minaccia per le due capoliste.

Con la prossima giornata alle porte, occhi puntati sulla Stefanese, che continua a stupire e ad appassionare i tifosi. Riuscirà a mantenere il passo delle grandi e a colmare il gap in classifica? La sfida è lanciata.

4o