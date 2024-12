Cefalù ospita il film “Il Giudice e il Boss”: un omaggio a Cesare Terranova

“Il Giudice e il Boss” al Cinema Di Francesca: un omaggio a Cesare Terranova

Domani, mercoledì 4 dicembre, alle ore 17:30, il Cinema Di Francesca ospiterà la proiezione speciale del film “Il Giudice e il Boss”, un’opera che ripercorre la vita e l’assassinio del giudice Cesare Terranova, figura simbolo della lotta alla mafia.

L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, si preannuncia come un’importante occasione per ricordare la figura di un magistrato integerrimo, barbaramente ucciso dalla mafia nel 1979, e per riflettere sull’attualità della sua battaglia contro la criminalità organizzata.

Un film e un dibattito per non dimenticare

Alla proiezione del film, diretto da Pasquale Scimeca, che sarà presente alla proiezione, seguirà un dibattito aperto al pubblico, durante il quale interverranno il regista stesso e Carmine Mancuso, figlio dell’autista del giudice, anch’egli vittima dell’attentato. La presenza di Mancuso renderà ancora più toccante e coinvolgente questo momento di confronto e di memoria.

L’invito dell’Amministrazione

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare a questo importante evento, sottolineando il valore civile e sociale di iniziative come queste. La proiezione del film ‘Il Giudice e il Boss’ rappresenta un’opportunità unica per conoscere più da vicino la figura di Cesare Terranova e per riflettere sull’importanza della legalità e della giustizia. Invito tutti a partecipare, soprattutto le giovani generazioni, perché è fondamentale tramandare la memoria di chi ha combattuto per un mondo migliore.

Un’occasione per riflettere sul presente

La storia di Cesare Terranova, raccontata nel film e approfondita durante il dibattito, è ancora oggi profondamente attuale. La lotta alla mafia è una battaglia che non può essere dimenticata e che richiede un impegno costante da parte di tutti.