Lions Club Cefalù: riconoscimenti all’Eccellenza Scolastica con i Premi Lions 2023/24

Il Lions Club Cefalù, presidente dott. Ciro Cardinale, continua a distinguersi per il suo impegno a favore della comunità e della promozione del talento giovanile. Martedì 17 dicembre, alle ore 9.30, presso l’aula magna “G. De Gaetani” dell’IISS “Mandralisca” – IPSSEOA di Cefalù, avrà luogo il consueto appuntamento annuale con la consegna del XLI Premio di Studio Lions “Enzo Cuccia” e del IX Premio Speciale Lions “Giuseppe De Gaetani”.

Il prestigioso Premio di Studio Lions “Enzo Cuccia”, giunto alla sua quarantunesima edizione, sarà assegnato ai migliori diplomati dell’anno scolastico 2023/24 degli Istituti di Istruzione Superiore di Cefalù. Questo riconoscimento, ormai storico, sottolinea il valore dell’impegno e della dedizione nello studio, contribuendo a motivare le giovani generazioni nel loro percorso formativo.

Accanto a questo premio, verrà conferito il IX Premio Speciale Lions “Giuseppe De Gaetani”, rivolto specificamente all’alunno dell’IPSSEOA di Cefalù che si è distinto nell’anno scolastico 2023/24 per le sue eccellenze nelle attività di indirizzo. Questo tributo sottolinea l’importanza della formazione professionale e dell’innovazione nei settori tecnico-pratici, contribuendo alla valorizzazione delle competenze specifiche dei giovani studenti.

L’evento riflette l’impegno costante del Lions Club International, un’organizzazione mondiale con oltre 1,4 milioni di soci, per sostenere le comunità locali e promuovere lo sviluppo personale e sociale. Attraverso iniziative come questa, il Lions Club Cefalù dimostra concretamente la sua missione di supporto all’istruzione, alla solidarietà e alla crescita dei talenti.

L’appuntamento rappresenta non solo un momento di celebrazione del merito scolastico, ma anche un’occasione per riaffermare i valori di servizio e di impegno che contraddistinguono il Lions Club International nel mondo. Un evento imperdibile per chi crede nell’importanza di costruire un futuro migliore, valorizzando il presente.