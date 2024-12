Avviso importante dal Comune di Cefalù

Oggi, 4 dicembre, a partire dalle ore 9:00 del mattino e fino al completamento dei lavori, Amap procederà alla riparazione di una perdita idrica localizzata in via Vincenzo Cirincione. L’intervento è stato programmato per risolvere una problematica che richiede un’immediata soluzione al fine di garantire un servizio efficiente.

Durante l’esecuzione dei lavori, si prevedono disagi nell’erogazione dell’acqua nelle seguenti aree: Spinito e le vie Pietragrossa, Cirincione, Antonello da Messina, dei Mulini e le rispettive traverse.

Si invitano i residenti delle zone interessate a fare scorte d’acqua in previsione dei disservizi e si scusa per eventuali disagi causati dall’intervento, necessario per il ripristino del servizio. L’azienda comunica che sarà suo impegno concludere le operazioni nel minor tempo possibile per limitare le difficoltà.

Per aggiornamenti in tempo reale, si consiglia di consultare i canali ufficiali Amap.