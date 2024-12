Stoccatore elettrico: come ottimizzare il magazzino con poca fatica

Gli stoccatori elettrici sono degli strumenti fondamentali per ottimizzare la gestione del magazzino. Il motivo è estremamente semplice, gli stoccatori elettrici consentendo di movimentare merci in modo rapido ed efficiente con il minimo sforzo fisico per gli operatori.

Grazie alla loro struttura compatta e alla manovrabilità, si rivelano ideali in ambienti dove lo spazio è limitato, come corridoi stretti o scaffalature a medio e basso livello. Gli stoccatori elettrici, infatti, possono essere utilizzati praticamente ovunque e senza particolari difficoltà.

Cosa sono gli stoccatori elettrici

Come già accennato, gli stoccatori elettrici sono strumenti compatti e versatili, progettati per sollevare pallet fino a 6 metri di altezza. Sul mercato è possibile trovare stoccatori elettrici manovrabili e potenti che consentono di effettuare una vasta gamma di operazioni di stoccaggio, da quelle leggere a quelle più pesanti, in grado di offrire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni (come il trasporto orizzontale delle merci, il prelievo, l’impilamento in blocchi e lo stoccaggio a grandi altezze). La loro maneggevolezza e compattezza li rendono adatti anche a spazi ristretti o dove la precisione è fondamentale.

Sebbene gli stoccatori elettrici siano comunemente utilizzati per movimentare EURO pallet dal lato corto, molte aziende necessitano di soluzioni per trasportare anche pallet chiusi, pallet di dimensioni ridotte o altri supporti di carico non standard. Per soddisfare queste diverse esigenze, è possibile trovare sul mercato un’ampia gamma di stoccatori elettrici con caratteristiche specifiche, progettati per adattarsi a varie tipologie di trasporto merci.

Alcuni consigli

Dopo aver visto brevemente cosa sono gli stoccatori elettrici e a che cosa servono all’interno dei luoghi di lavoro, è bene capire anche come usarli al meglio.

Per ottimizzare le operazioni di movimentazione merci e migliorare la produttività del magazzino grazie agli stoccatori elettrici è essenziale seguire alcune strategie:

Valutare le prestazioni della flotta : valutare le prestazioni della flotta di stoccatori elettrici è un passo fondamentale per migliorare l’efficienza operativa. Analizzare indicatori come i tempi di ciclo, la capacità di sollevamento, il consumo energetico e la frequenza dei guasti consente di ottenere una panoramica completa del loro rendimento . Questa valutazione fornisce informazioni preziose per identificare le aree in cui è possibile apportare miglioramenti e ottimizzare le operazioni di movimentazione merci;

I vantaggi di usare uno stoccatore elettrico

I vantaggi che derivano dall’utilizzo di stoccatori elettrici sono svariati, specie se si tratta di modelli di ultima generazione.

Innanzitutto, diversamente da altri attrezzi che svolgono le medesime funzioni, gli stoccatori elettrici sono alimentati a batterie e questo è un enorme vantaggio, sia per chi lo utilizza che per l’ambiente. Il fatto che sia un mezzo alimentato a batteria significa che non ha un impatto negativo sull’ambiente. In altre parole, lavorare usando uno stoccatore elettrico, significa non solo migliorare l’efficienza complessiva della gestione e dello stoccaggio delle merci, ma permette anche di ridurre l’impatto ambientale, il che è un bene anche per l’immagine della propria attività.

L’alimentazione a batteria lo rende estremamente silenzioso, il che permette il suo utilizzo anche nei luoghi chiusi dove lavorano altre persone, senza alcun problema di inquinamento acustico.

Altro vantaggio connesso all’utilizzo degli stoccatori elettrici è la ridotta manodopera. Gli stoccatori elettrici, infatti, diversamente dai mezzi alimentati con combustibili fossili, non hanno bisogno di manutenzioni importanti, il che ovviamente riduce i costi. Da un lato, è sicuramente vero che i mezzi elettrici hanno un costo più elevato rispetto a quelli tradizionali, ma dall’altro, è altrettanto vero che i loro costi di manutenzione nel lungo periodo sono molto più bassi.

Ulteriore vantaggio che deriva dall’utilizzo quotidiano degli stoccatori elettrici è l’aumento di efficienza dell’attività. Che si tratti di un magazzino, di un’azienda o di un laboratorio, in qualsiasi luogo venga utilizzato, lo stoccatore elettrico permette di velocizzare la gestione delle merci e di aumentare l’efficienza dell’attività, in tutta sicurezza, sia per gli operatori che per le cose che vengono spostate/stoccate.