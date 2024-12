Previsioni meteo a Cefalù: piogge e nuvole con pioggia debole nelle ore serali

Mercoledì 4 dicembre 2024, Cefalù si prepara a una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature comprese tra i 14°C e i 18°C. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso o velato, mentre nel pomeriggio si assisterà a nubi sparse, seguite da deboli piogge nel corso della serata. Il vento sarà debole, con raffiche tra i 9 e i 23 km/h da sud-ovest. Le probabilità di pioggia aumenteranno progressivamente durante il giorno, raggiungendo il 90% in serata, con accumuli previsti di circa 3 mm. La qualità dell’aria sarà buona, senza particolari criticità. Questo scenario meteorologico suggerisce una giornata ideale per chi preferisce attività al chiuso o brevi passeggiate tra le pause delle precipitazioni.

Un’alternanza di nuvole e pioggia

La giornata inizierà con condizioni miti e relativamente tranquille. Alle 06:00, la pioggia sarà debole, con una temperatura di circa 13°C e una percezione termica simile. Tuttavia, dalle 08:00 in poi, il cielo si farà più nuvoloso, pur mantenendo condizioni di pioggia leggera. Nel pomeriggio, intorno alle 14:00, il cielo sarà coperto, con una temperatura che salirà a circa 18°C. Le piogge deboli diventeranno più frequenti verso la serata, con la possibilità di accumuli di pioggia significativi tra le 20:00 e le 23:00, quando si prevede una maggiore intensità delle precipitazioni.

Nel complesso, la giornata non sarà particolarmente fredda, ma le condizioni meteo suggeriscono di prepararsi per la pioggia. Le temperature rimarranno stabili, ma la percezione del freddo sarà influenzata dalla pioggia e dall’umidità, che raggiungeranno livelli elevati durante le ore serali.

Diverse previsioni sulla quantità di pioggia

Le previsioni meteo fornite da diverse fonti offrono una panoramica coerente, sebbene con alcune differenze nei dettagli. Secondo ilmeteo.net, la giornata sarà segnata da piogge deboli e moderate nel corso della serata, con una probabile accumulazione di 3 mm di pioggia. 3bmeteo.com, d’altra parte, segnala un’alta probabilità di pioggia nelle ore serali, con un accumulo che potrebbe arrivare a 3,5 mm. Entrambe le fonti concordano nel descrivere il cielo parzialmente nuvoloso al mattino e il passaggio a condizioni più copiose nel pomeriggio.

Considerazioni finali sulle previsioni

Nonostante le previsioni di pioggia e nuvole, la giornata di mercoledì a Cefalù non sarà particolarmente problematica per le attività quotidiane, se non per chi ha programmi all’aperto. Gli amanti delle passeggiate potrebbero trovare i momenti senza pioggia più adatti per esplorare la città. È consigliabile portare con sé un ombrello o prepararsi a cambiamenti rapidi del meteo, soprattutto nelle ore serali, quando le piogge saranno più intense. Inoltre, l’umidità alta durante la sera potrebbe rendere l’atmosfera più pesante, quindi è bene adattarsi al clima in modo adeguato.