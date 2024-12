Magico Natale a Cefalù: luci, colori e un ricco programma di eventi

A Cefalù è ufficialmente iniziato il periodo delle feste con l’accensione delle luci del “Magico Natale”, un’iniziativa che trasforma la città in un incantevole teatro di luci e colori. La facciata del Municipio si è vestita di splendidi giochi di luce natalizi, con disegni realizzati da laser colorati che riproducono figure e scenografie tipiche del Natale. Uno spettacolo che affascina residenti e visitatori, creando un’atmosfera unica e suggestiva.

L’accensione delle luci è avvenuta in una cerimonia speciale alla presenza del sindaco Daniele Tumminello, affiancato dal vice sindaco Rosario Lapunzina, che ha curato con dedizione il cartellone degli spettacoli, dal presidente del consiglio comunale Francesco Calabrese e dagli assessori Antonio Franco, Tania Culotta, Laura Modaro e Francesca Mancinelli. Un messaggio luminoso e caloroso di auguri alla cittadinanza, che segna l’inizio di una serie di eventi imperdibili per celebrare il Natale.

Il programma natalizio di Cefalù promette di regalare momenti magici per tutte le età, con concerti, mercatini, spettacoli teatrali e attività dedicate ai più piccoli. Ogni angolo della città risplende di decorazioni e luci, rendendo Cefalù una meta ideale per vivere l’incanto delle feste.

Non perdete l’occasione di immergervi nell’atmosfera del Magico Natale a Cefalù: un’esperienza che scalda il cuore e riempie gli occhi di meraviglia.



Programma prima settimana dal 7 al 14 Dicembre 20224



7 dicembre 2024 – 6 gennaio 2025

7 dicembre: ore 17:30, Inaugurazione Casa di Babbo Natale, a cura di Monia Cristina, “Spazio Cultura” (ex Circolo Unione), corso Ruggero;

7 dicembre: ore 18:00, street band “Blue Stars”, centro storico, partenza Largo Di Giorgio;

7 dicembre: ore 18:30, inaugurazione mostra presepi “Presepi per la Pace”, a cura di Massimo Santi Natoli e Ass. Italiana “Amici del Presepio” sede di Messina, Ottagono Santa Caterina (orari apertura 10:00 – 13:00; 17:00 – 20:00: fino al 12 gennaio 2025);

7 dicembre: ore 19:00, Inaugurazione mostra presepi, pesca sociale e mercatino di Natale presso il frantoio GARBO e della Via dei Presepi lungo la via Decano Martino, Sant’Ambrogio;

7 dicembre: ore 21:00, 37° Serenata a Maria, Chiesa Artigianelli, Via Roma;

9 Dicembre: ore 18:30,

Spettacolo teatrale “Mastru Tempu”, di e con Giampiero Amato, Teatro comunale Cicero;

9 Dicembre: ore 21:00,

Spettacolo di teatro comico “L’ignoranza non a limiti”, di Francesco Gottuso, Teatro comunale Cicero;

10 dicembre: ore 18:30,

Concerto “Choir Sing Song”, a cura dell’Ass. siciliana “Musica per l’Uomo”, Teatro comunale Cicero;

11 dicembre: ore 18:00, Concerto di RUGGERO MASCELLINO – pianoforte e fisarmonica con Massimo Patti al contrabbasso, a cura dell’Ass. “Amici della Musica” Palermo, Teatro comunale Cicero;

11 dicembre: ore 18:30, Spettacolo di Arte di strada, centro storico;

12 dicembre: ore 18:30, Concerto “Let’s sing along Christmas” a cura di Manuela Cicero Quartet,

Teatro comunale Cicero;

13 dicembre: ore 18:30, Concerto “Nativitas” con FRANCESCO BUZZURRO, Teatro comunale Cicero;

14 dicembre: ore16:00, Spettacolo di teatro per ragazzi “IL MAGO DI OZ” a cura della Compagnia Bertolt Brecht, Teatro comunale Cicero

14 dicembre: ore 21:00, Concerto “Blue Souls Jazz Quartet’ (Francesco Amato pianoforte, Sofia Cirincione voce, Sebiano Failla batteria, Damiano Vitrano contrabbasso), Teatro comunale Cicero;