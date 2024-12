Cefalunews: in arrivo un libro per non dimenticare la storia del territorio

Un’iniziativa speciale che mira a celebrare e preservare la memoria storica del nostro territorio. Cefalunews ha deciso di dedicare uno spazio particolare ai cefaludesi e madoniti che, con il loro impegno e le loro realizzazioni, hanno contribuito a fare la storia della nostra terra. Per farlo, sarà pubblicato un libro che raccoglierà le biografie di questi personaggi straordinari, che hanno lasciato un’impronta indelebile nella comunità e oltre.

Il volume avrà come obiettivo quello di rendere omaggio a coloro che, attraverso il loro lavoro, la loro passione e il loro spirito di servizio, hanno arricchito la cultura, la società e l’economia della nostra città e delle Madonie. Un’opera che non solo contribuirà a mantenere vivo il ricordo di queste figure, ma che rappresenterà anche una testimonianza per le generazioni future.

Un’opportunità per tutti

Cefalunews invita tutti coloro che vogliono rendere omaggio a una figura storica, culturale o sociale del territorio a partecipare a questa iniziativa. Se avete in mente un personaggio che merita di essere ricordato, potete inviare una sua foto e alcune note biografiche che ne raccontino la vita e l’opera. Che si tratti di personaggi noti o di persone meno conosciute ma ugualmente significative, questa è l’occasione giusta per far conoscere il loro contributo alla comunità.

Le biografie raccolte verranno selezionate e incluse nel libro. L’invito è aperto a tutti: famiglie, associazioni, scuole e chiunque voglia condividere la propria memoria storica, affinché ogni contributo venga riconosciuto e celebrato.

Come partecipare

Chi desidera contribuire può inviare una foto e le note biografiche all’indirizzo email [email protected] oppure via whatsapp al numero 3472975402. Le informazioni richieste includono una biografia del personaggio, con i momenti salienti della sua vita e le motivazioni per cui si ritiene che la sua figura debba essere ricordata. La fotografia inviata dovrà essere in formato digitale e di buona qualità.

Un progetto che valorizza il nostro passato

Questa iniziativa non è solo un omaggio ai grandi uomini e donne che hanno segnato la storia di Cefalù e delle Madonie, ma rappresenta anche un modo per valorizzare le radici di un territorio che ha una storia ricca e affascinante. Ogni biografia che verrà inclusa nel libro sarà un tassello importante di questa memoria collettiva, che permette di riflettere su quanto siamo stati capaci di costruire grazie all’impegno e alla passione di chi ci ha preceduto.

Cefalunews è convinta che la storia della nostra città e della nostra montagna debba essere celebrata, conosciuta e trasmessa, perché è da essa che derivano le nostre tradizioni, la nostra cultura e la nostra identità. Ogni personaggio che avrà la possibilità di entrare in questo libro sarà una parte viva del nostro passato, un ricordo che continuerà a ispirare il futuro.

Non perdere l’opportunità di far conoscere la storia di chi ha contribuito a rendere grande Cefalù e le Madonie. Invia le tue proposte e fai sì che il loro ricordo resti immortale nelle pagine di questo importante volume.