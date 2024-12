Partita impegnativa per la Kepha Volley di Cefalù sul campo di Alcamo.

Serie D Femminile – Girone A: Analisi e Preview della Settima Giornata

Il campionato di Serie D Femminile, Girone A, prosegue con grande intensità, e la settima giornata promette spettacolo. Ecco un’analisi dettagliata delle partite in programma e delle squadre in base alla classifica attuale.

COM.FER. Palermo vs. Volley Land & Dolce Carollo (07/12/24, ore 19:00)

La COM.FER. Palermo, ultima in classifica con zero punti e ancora a caccia della prima vittoria stagionale, affronta il Volley Land & Dolce Carollo, attualmente ottavo con sei punti. Le ospiti partono favorite, ma la squadra di casa cercherà di sfruttare il fattore campo per conquistare i primi punti stagionali.

ASD Volley Sport Alcamo vs. Jingle Kepha 2.0 (07/12/24, ore 17:00)

Entrambe le squadre navigano nei bassifondi della classifica con soli tre punti ciascuna. La partita rappresenta un’occasione d’oro per migliorare la propria posizione e staccarsi dalla zona retrocessione. Match equilibrato e incerto.

Medtrade Volley Palermo vs. Mediterranea Serramenti Aragona (07/12/24, ore 16:30)

La capolista Mediterranea Serramenti Aragona, imbattuta con 17 punti e un impressionante quoziente set di 4,50, è chiamata a confermare il suo dominio contro la penultima, Medtrade Volley Palermo. La squadra di casa avrà bisogno di una prestazione straordinaria per arginare le avversarie.

Pomaralva vs. ASD Primula (07/12/24, ore 17:30)

Big match di giornata tra Pomaralva, seconda in classifica con 16 punti, e ASD Primula, quarta con 14. Entrambe le squadre sono in grande forma e si giocano punti preziosi per consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica.

A.C.D.S. Capacense vs. US Volley Bagheria (07/12/24, ore 18:00)

Sfida di metà classifica tra Capacense, sesta con nove punti, e US Volley Bagheria, quinta con 13. Le ospiti arrivano con un leggero vantaggio in termini di risultati recenti, ma Capacense ha dimostrato solidità in casa. Una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per entrambe.

Analisi della Classifica

La Mediterranea Serramenti Aragona continua a dominare con sei vittorie su sei e un rendimento quasi perfetto sia in attacco che in difesa. Segue Pomaralva, forte di un gioco equilibrato e di una difesa solida. Palermo Mondello Volley e ASD Primula restano in scia, mentre US Volley Bagheria sembra destinata a lottare per un posto ai playoff. In coda, COM.FER. Palermo e G.S. Pallavolo 2000 cercano disperatamente di risalire la china.



Classifica SERIE D FEMMINILE – Girone A

Classifica all’ultima giornata..



1 MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA 17

2 POMARALVA 16

3 PALERMO MONDELLO VOLLEY 14

4 ASD PRIMULA 14

5 US. VOLLEY BAGHERIA 13

6 A.C.D.S. CAPACENSE 9

7 APD CEGAP 9

8 VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO 6

9 MEDTRADE VOLLEY PALERMO 4

10 ASD VOLLEY SPORT ALCAMO 3

11 JINGLE KEPHA 2.0 3

12 COM.FER. PALERMO 0

13 G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 0

Le prossime partite saranno cruciali per definire i primi verdetti del girone. Classifica ancora apertissima. Buona Partita a Tutti.