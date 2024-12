GP di Abu Dhabi 2024: tutto pronto per il Gran finale di Formula 1

Il Gran Premio di Abu Dhabi chiuderà ufficialmente la stagione 2024 di Formula 1, decretando il vincitore del Mondiale Costruttori. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di motori, con una programmazione ricca e spettacolare su Sky e NOW.

Calendario e Orari del Weekend

L’evento inizierà giovedì 5 dicembre con la conferenza stampa dei piloti alle ore 11.30, seguita dal Paddock Live Pit Walk alle 15.15.

Venerdì si entrerà nel vivo con i primi giri in pista:

Ore 6.45: Prove libere F1 Academy

Ore 8: Prove libere F2

Ore 10.30: Prove libere 1 di F1

Ore 14: Prove libere 2 di F1

Sabato, riflettori puntati sulle ultime sessioni di preparazione:

Ore 11.30: Prove libere 3 di F1

Ore 15: Qualifiche F1, decisiva per l’assegnazione dell’ultima pole della stagione.

Domenica sarà la giornata clou, con la gara di Formula 1 in programma alle ore 14, trasmessa in esclusiva live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW. La programmazione includerà anche gli ultimi round di Formula 2 e F1 Academy, garantendo un weekend di adrenalina pura.

La Squadra Sky per il Gran Premio

Sky offrirà una copertura completa dell’evento con una squadra di esperti pronta a raccontare ogni momento del weekend:

Aggiornamenti costanti saranno disponibili anche su Sky Sport 24, per non perdere neanche un dettaglio.

Programma Completo del Weekend di Abu Dhabi

Ecco il calendario dettagliato per seguire ogni istante del weekend motoristico:

Giovedì 5 dicembre

Ore 11.30: Conferenza stampa piloti

15.15: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 6 dicembre

Ore 6.45: F1 Academy – Prove libere

8.00: F2 – Prove libere

10.30: F1 – Prove libere 1

11.55: F2 – Qualifiche

14: F1 – Prove libere 2

15.30: F1 Academy – Qualifiche

Sabato 7 dicembre

Ore 11.30: F1 – Prove libere 3

13.10: F2 – Sprint Race

15: F1 – Qualifiche

17.10: F1 Academy – Gara 1

Domenica 8 dicembre

Ore 8.20: F1 Academy – Gara 2

10.20: F2 – Feature Race

14: F1 – Gara

Un Weekend Imperdibile

Non perdere l’appuntamento con il GP di Abu Dhabi 2024, l’evento che concluderà la stagione di Formula 1. Grazie alla copertura esclusiva di Sky, ogni emozione sarà a portata di mano, con dirette, approfondimenti e contenuti esclusivi. Preparati a vivere un fine settimana indimenticabile di motori e adrenalina!