Meeting Nazionale dei Geoparchi Italiani: Due Giorni di Eventi nelle Madonie per il 20° Anniversario della Rete UNESCO

Il Meeting Nazionale dei Geoparchi Italiani, organizzato dall’Ente Parco delle Madonie in collaborazione con il GAL Madonie, ha celebrato il 20° anniversario della nascita della rete mondiale dei Geoparchi UNESCO. Due giorni intensi, il 3 e 4 dicembre, hanno visto delegati da tutta Italia partecipare a un ricco programma di attività tra incontri istituzionali, visite culturali e dibattiti.

Martedì 3 dicembre i delegati sono stati accolti a Palermo presso gli uffici di Via Ugo La Malfa dall’assessore regionale al territorio Giusy Savarino e dal Commissario dell’Ente Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato in collegamento da remoto Nickolas Zouros, presidente dei Geoparchi Mondiali UNESCO, e Alessia Amorfini, coordinatrice nazionale.

Nel pomeriggio, i partecipanti hanno visitato Castelbuono, ospiti del presidente del GAL Madonie e sindaco Cicero, scoprendo il Castello dei Ventimiglia. Successivamente, si sono spostati a Cefalù per una passeggiata nel centro storico, visitando il Comune, il Museo Mandralisca e la maestosa Cattedrale.

La giornata di mercoledì 4 dicembre è iniziata con una celebrazione presso la miniera Italkali di Raffo a Petralia Soprana, officiata dal Vescovo di Cefalù, Monsignor Giuseppe Marciante, in onore di Santa Barbara, patrona dei minatori e dei vigili del fuoco. Durante l’evento, sono state esposte le reliquie della Santa, normalmente custodite dai Frati Minimi. La delegazione ha poi visitato il Museo di Arte Contemporanea Sottosale, dove è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’assessore Savarino e il Commissario Caltagirone per promuovere la didattica geologica e sensibilizzare la popolazione scolastica su cambiamenti climatici e dissesto idrogeologico. Questo accordo rappresenta un modello pilota per l’intera rete italiana dei Geoparchi UNESCO.

Nel pomeriggio, i lavori del meeting sono proseguiti al cinema Grifeo di Petralia Sottana. Alla presenza di una platea gremita, Nickolas Zouros e Alessia Amorfini hanno sottolineato il ruolo dei Geoparchi come laboratori all’aperto per educare e sensibilizzare le comunità. Zouros ha elogiato il lavoro del Geopark Madonie, definendolo un esempio virtuoso a livello internazionale.

I delegati hanno presentato le caratteristiche scientifiche e gestionali dei propri territori, proponendo modelli di cooperazione. Il Commissario Caltagirone ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento, definendo le Madonie “il salotto dei Geoparchi italiani” per due giorni. La convention si è conclusa con l’omaggio simbolico di un mappamondo, consegnato da Francesco Picciotto, dirigente del Servizio Aree Protette dell’assessorato regionale, al giovane presidente del Parco delle Madonie, Christian Ventimiglia.

Un Evento di Rilievo per il Futuro dei Geoparchi

Il Meeting Nazionale dei Geoparchi Italiani ha rafforzato la cooperazione tra le aree protette italiane e il loro ruolo nella sensibilizzazione su tematiche globali come il cambiamento climatico e il dissesto idrogeologico. Le Madonie si confermano protagoniste nello scenario internazionale dei Geoparchi, contribuendo a diffondere pratiche virtuose e a promuovere la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.