Mondadori Store inaugura una nuova libreria a Cefalù

Un nuovo spazio dedicato alla cultura

Il 5 dicembre alle ore 17 è stata inaugurata a Cefalù una nuova libreria con l’obiettivo di promuovere la lettura e creare spazi di incontro per la comunità. Alla cerimonia erano presenti l’Assessore alla Cultura Antonio Franco e numerosi esponenti del mondo culturale locale. “Abbiamo voluto creare uno spazio culturale”, hanno dichiarato i gestori della struttura, sottolineando il desiderio di trasformare questo luogo in un punto di riferimento per tutti gli amanti della lettura.

Un catalogo ricco e variegato

Il nuovo Mondadori Bookstore si sviluppa su una superficie di 75 metri quadrati e offre un catalogo con oltre 10.000 titoli. La selezione spazia dai grandi classici della letteratura ai best seller, passando per la narrativa, la saggistica, l’editoria locale e una vasta gamma di altri generi.

Spazi dedicati ai giovani lettori e ai fumetti

Particolare attenzione è stata riservata ai lettori più giovani grazie al format We are Junior, che include giochi didattici e libri illustrati pensati per stimolare la fantasia attraverso storie avvincenti. Inoltre, gli appassionati di fumetti e manga troveranno una vasta selezione nel reparto Just Comics, dedicato a questo fenomeno in costante crescita.

Novità per le nuove generazioni di lettori

Per coinvolgere le nuove generazioni, il Mondadori Bookstore offre anche aree dedicate ai trend più recenti come i BookTok, uno spazio pensato per chi ama condividere la propria passione per i libri sui social network. Oltre a questo, la libreria include sezioni per cartoleria, giocattoli e gift card, ampliando ulteriormente la propria offerta.

Servizi digitali e interazione online

La libreria è al servizio dei lettori anche online, come riportato in una nota ufficiale: i clienti possono seguire le pagine Instagram e Facebook del punto vendita per restare aggiornati sulle novità. Inoltre, tramite il portale Mondadoristore.it, è possibile verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo, ritirarlo in negozio o farselo spedire a casa, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli. La libreria offre anche un comodo servizio di ordine via telefono.

Un punto di riferimento per Cefalù

Con questa nuova apertura, Mondadori Bookstore si conferma un punto di riferimento per la cultura e la lettura a Cefalù. Un luogo accogliente e moderno pensato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di lettore, dai più giovani agli adulti, dagli amanti della carta stampata a quelli più inclini all’utilizzo dei servizi digitali.