Partita importante per la Polisportiva Lascari Cefalù. Presentazione della giornata

Accademia Trapani vs Parmonval: scontro per la risalita

L’Accademia Trapani, attualmente a 16 punti, affronta il Parmonval, che segue a quota 14. Entrambe le squadre sono reduci da vittorie che hanno dato nuova linfa alla loro classifica. La squadra di casa punta sul fattore campo per staccarsi dalla zona calda, mentre il Parmonval cercherà di confermare la propria crescita. Una vittoria per l’Accademia significherebbe consolidare una posizione di sicurezza, mentre il Parmonval spera di fare un balzo decisivo verso la metà classifica.

Athletic Club Palermo vs San Giorgio Piana: big match della giornata

La capolista Athletic Club Palermo, imbattuta con 28 punti, ospita il San Giorgio Piana, quinto con 20 punti. L’Athletic, forte di una difesa impenetrabile con soli 7 gol subiti, parte favorita, ma il San Giorgio è deciso a riscattarsi dopo alcune prestazioni altalenanti. Questo scontro potrebbe rappresentare una svolta per gli ospiti nella lotta per i playoff, mentre per i padroni di casa sarà un’occasione per consolidare il primato.

Città di San Vito Lo Capo vs Casteldaccia: la sfida della speranza

Con il Città di San Vito Lo Capo fermo a 15 punti e il Casteldaccia appena sotto a 13, questa partita è cruciale per entrambe le squadre. I padroni di casa hanno dimostrato solidità in difesa, ma faticano a finalizzare. Il Casteldaccia, nonostante la posizione difficile, ha mostrato spiragli di miglioramento grazie a recenti innesti. Una vittoria potrebbe essere decisiva per chi vuole evitare il baratro dei playout.

Folgore Castelvetrano vs Castellammare Calcio 94: derby di metà classifica

La Folgore Castelvetrano, reduce da una vittoria e con 14 punti, sfida il Castellammare Calcio 94, che con 17 punti spera di avvicinarsi alla zona playoff. Entrambe le squadre hanno mostrato grande carattere nelle ultime giornate, ma soffrono di discontinuità. Questo derby potrebbe regalare spettacolo e rilanciare le ambizioni di classifica di una delle due formazioni.

Marsala 1912 vs Partinicaudace: sfida tra pari

Con entrambe le squadre appaiate a 16 punti, questa partita è fondamentale per definire le gerarchie di metà classifica. Il Marsala punta a sfruttare il recente colpo di mercato per migliorare il rendimento offensivo, mentre il Partinicaudace, con una differenza reti negativa, deve trovare maggiore solidità. Un pareggio sarebbe poco utile per entrambe.

Unitas Sciacca Calcio vs Città di Gela: la rincorsa alla vetta

L’Unitas Sciacca, terza con 23 punti, sfida il Città di Gela, secondo con 24. Questa partita si preannuncia come uno scontro diretto cruciale per le posizioni di vertice. Entrambe le squadre hanno dimostrato grande continuità e solidità difensiva, rendendo questo match imperdibile per gli appassionati del girone.

Oratorio S. Ciro e Giorgio vs Lascari – Cefalù: ultima spiaggia per i fanalini di coda

Penultima contro ultima: l’Oratorio S. Ciro e Giorgio (9 punti) e il Lascari – Cefalù (5 punti) si affrontano in una partita che sa di ultima spiaggia. Entrambe le squadre sono in difficoltà, ma i padroni di casa hanno una chance concreta di guadagnare punti preziosi contro una difesa, quella degli ospiti, che ha già subito 30 gol.

Supergiovane Castelbuono vs Don Carlo Lauri Misilmeri: opportunità di riscatto

La Supergiovane Castelbuono, ferma a 11 punti e in piena zona playout, ospita il Don Carlo Lauri Misilmeri, quarto con 22 punti. Nonostante la differenza in classifica, i padroni di casa vogliono sfruttare l’occasione per sorprendere una squadra che ha mostrato alcune fragilità in trasferta. Una vittoria per gli ospiti, invece, li consoliderebbe nei piani alti.



Classifica



1. Athletic Club Palermo – 28 punti (26 GF, 7 GS)

2. Città Di Gela – 24 punti (21 GF, 7 GS)

3. Unitas Sciacca Calcio – 23 punti (16 GF, 10 GS)

4. Don Carlo Lauri Misilmeri – 22 punti (22 GF, 12 GS)

5. San Giorgio Piana – 20 punti (11 GF, 6 GS)

5. Castellammare Calcio 94 – 17 punti (13 GF, 9 GS)

6. Accademia Trapani – 16 punti (17 GF, 17 GS)

7. Marsala 1912 – 16 punti (9 GF, 10 GS)

8. Partinicaudace – 16 punti (16 GF, 21 GS)

10. Città Di San Vito Lo Capo – 15 punti (16 GF, 10 GS)

11. Folgore Calcio Castelvetrano – 14 punti (21 GF, 19 GS)

12. Parmonval – 14 punti (12 GF, 15 GS)

13. Casteldaccia – 13 punti (13 GF, 26 GS)

14. Supergiovane Castelbuono – 11 punti (11 GF, 21 GS)

15. Oratorio S. Ciro E Giorgio – 9 punti (7 GF, 18 GS)

16. Lascari – Cefalù – 5 punti (7 GF, 30 GS)