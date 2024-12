Festa dell’Immacolata Patrona di Cefalù. Il programma

Ecco il Programma della Festa dell’Immacolata Patrona di Cefalù. Attenzione ai divieti di sosta a transito istituiti in occasione del passaggio della Processione. Si conclude oggi la Novena di preparazione alla Festa. In Cattedrale e in tutte le Parrocchie.

Questa sera la Serenata a Maria nella Chiesa degli Artigianelli della Parrocchia Santissimo Salvatore alla Torre, guidata dai Padri Giuseppini del Murialdo. Appuntamento alle ore 21.00. Sarà la Trentasettesima edizione, sempre diretta da Carmelita Gennuso con la regia di Salvatore Cerami. Coro interparrocchiale. Presenti le Autorità cittadine.

La giornata dell’8 dicembre sarà il culmine delle celebrazioni, scandita da diverse messe in Cattedrale (alle 9.30, 11.00 e 18.30).

Alle ore 12.00 l’omaggio floreale alla Chiesa di San Pasquale e la benedizione dei bambini presieduta dal Vescovo di Cefalù, Monsignor Giuseppe Marciante.

La Processione pomeridiana, ore 17.00, con la venerata icona di Maria SS. Immacolata, rappresenta uno dei momenti più attesi e suggestivi, un vero e proprio abbraccio tra la città e la sua Patrona. A seguire la Liturgia Eucaristica presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Marciante. Buona Festa a Tutti