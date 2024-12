A Cefalù sosta gratis sul lungomare per le festività. Divieto temporaneo in via Archimede

In occasione delle festività natalizie, l’amministrazione comunale di Cefalù ha deciso di rendere gratuiti alcuni posti auto sul Lungomare.

In particolare, dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, sarà possibile parcheggiare gratuitamente nel tratto del Lungomare Giardina compreso tra l’Hotel Riva del sole e l’incrocio con via Vazzana.

IN VIA ARCHIMEDE

Nel tratto compreso tra la confluenza con la via Generale Prestisimone e per metri

lineari 30 è istituito divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle ore 07:00 del

09.12.2024 alle ore 18:00 del 28.02.2025 e comunque fino a cessato bisogno;