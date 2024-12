Cefalù: annullata la Processione dell’Immacolata per maltempo

A Cefalù, l’attesa Processione dell’Immacolata è stata annullata a causa delle avverse condizioni meteorologiche. L’evento, da sempre molto sentito dalla comunità locale, l’Immacolata è la Patrona della Città, era programmato per oggi con una solenne celebrazione nella Cattedrale della città normanna, alla presenza delle Autorità cittadine e di numerosi fedeli.

Il parroco, don Francesco Lo Bianco, dopo un confronto con i portatori della Statua dell’Immacolata e un attento monitoraggio delle previsioni meteo, ha deciso di annunciare la cancellazione della processione per garantire la sicurezza dei partecipanti. “Una decisione sofferta ma necessaria”, hanno commentato gli organizzatori.

Nonostante l’annullamento della processione, i fedeli non hanno rinunciato a un momento di raccoglimento. Molti di loro si sono fermati in preghiera all’interno della maestosa Cattedrale di Cefalù, patrimonio UNESCO, in attesa del Pontificale presieduto da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giuseppe Marciante, Vescovo della diocesi.

La celebrazione ha rappresentato un momento di unione e spiritualità, nonostante l’impossibilità di portare la tradizionale statua in processione per le vie della città. Un ricordo che rimane indelebile per la comunità di Cefalù, anche in una giornata condizionata dal maltempo.