Successo del 10° Raduno natalizio in 500 tra Cefalù e Castelbuono (foto)

Oggi, 8 dicembre, si è concluso con grande successo il 10° Raduno Natalizio in Fiat 500, un evento che ha coinvolto appassionati della storica vettura provenienti da tutta la provincia di Palermo. Trentacinque equipaggi si sono riuniti per questo speciale appuntamento, organizzato da Francesco Ventura, fiduciario del Coordinamento di Cefalù del “Club Fiat 500 Italia”.

Il raduno, che si è svolto tra Cefalù e Castelbuono, ha rappresentato un momento di grande condivisione e passione per un simbolo intramontabile dell’automobilismo italiano. Durante la tappa a Castelbuono, gli equipaggi hanno fatto sosta presso la rinomata pasticceria Fiasconaro in piazza Margherita, dove hanno potuto degustare alcune eccellenze locali, contribuendo a rendere l’esperienza ancora più memorabile.



Un momento di particolare rilievo è stato l’incontro tra l’organizzatore Francesco Ventura e il sindaco di Castelbuono, il dott. Mario Cicero. In tale occasione, è stata consegnata una targa ricordo del “Fiat 500 Club Italia” al primo cittadino, un gesto che sottolinea il forte legame tra l’iniziativa e il territorio ospitante.



Questo evento non solo ha celebrato la Fiat 500 come icona del design e della cultura automobilistica italiana, ma ha anche valorizzato le bellezze paesaggistiche e le tradizioni culinarie di Cefalù e Castelbuono. Un appuntamento che, con la sua decima edizione, si conferma come un momento di festa e di aggregazione, capace di unire appassionati e comunità locali nel segno della storia e della convivialità.



I cinquecentisti si sono salutati dopo un pranzo conviviale in un noto locale per scambiarsi gli auguri per il prossimo Natale e darsi appuntamento al prossimo raduno con un’unica passione andare in 500 per le strade in tutta Italia.

Paolo TAORMINA