La Polisportiva Lascari Cefalù perde ancora. Il punto sulla giornata

Questi i risultati della giornata odierna del Campionato di Calcio di Eccellenza. Perde ancora la polisportiva Lascari Cefalù e resta ultima in classifica.

Queste tutte le partite ela Classifica

Athletic Club Palermo: leader implacabile

L’Athletic Club Palermo si conferma inarrestabile in testa alla classifica, con una vittoria perentoria per 4-0 contro il San Giorgio Piana. I palermitani dominano il match, consolidando il primo posto con 31 punti e una differenza reti impressionante (+23). Con nove vittorie in 13 partite, sono chiaramente la squadra da battere.

Città di Gela non si ferma

Il Città di Gela conquista tre punti importanti in trasferta contro l’Unitas Sciacca, imponendosi 2-0. Questo successo li porta a 27 punti, confermandoli al secondo posto e tenendo il passo dell’Athletic. La solidità difensiva e l’efficacia in attacco sono le loro armi migliori.

Oratorio S. Ciro e Giorgio: vittoria contro Lascari-Cefalù

La squadra di casa supera il Lascari-Cefalù per 2-1, ottenendo punti fondamentali per uscire dal fondo della classifica. Purtroppo, il Lascari-Cefalù resta l’ultima squadra con soli 5 punti, incapace di invertire il trend negativo nonostante un gol di consolazione.

Marsala 1912: riscatto e posizioni avanzate

Con una vittoria di misura (2-1) contro il Partinicaudace, il Marsala 1912 torna alla ribalta, salendo al sesto posto con 19 punti. Un successo sofferto ma significativo per continuare a scalare la classifica.

Casteldaccia: colpo esterno

Il Casteldaccia espugna il campo del Città di San Vito Lo Capo grazie a un 1-0 preziosissimo. Con questa vittoria salgono a 16 punti, lasciando alle spalle la zona retrocessione e rilanciando le proprie ambizioni stagionali.

Folgore Castelvetrano e Castellammare: pari con emozioni

Il pareggio 2-2 tra Folgore Castelvetrano e Castellammare Calcio 94 regala spettacolo ma non risolve la situazione di classifica per nessuna delle due squadre. Entrambe restano in posizioni di media classifica, incapaci di spiccare il volo.

Supergiovane Castelbuono: ancora un pareggio

Il 2-2 contro il Don Carlo Lauri Misilmeri lascia un sapore agrodolce alla Supergiovane Castelbuono, che rimane nelle zone basse della classifica con 12 punti. Un risultato che non basta per staccarsi dalla lotta salvezza.

Parmonval e Accademia Trapani: pari senza emozioni

Lo 0-0 tra Parmonval e Accademia Trapani è il risultato meno entusiasmante di giornata. Entrambe le squadre rimangono bloccate nella parte centrale della classifica, incapaci di fare il salto di qualità.



Classifica Eccellenza

Lascari – Cefalù – Punti: 5, Reti Fatte: 8, Reti Subite: 32

Athletic Club Palermo – Punti: 31, Reti Fatte: 30, Reti Subite: 7

Città Di Gela – Punti: 27, Reti Fatte: 23, Reti Subite: 7

Don Carlo Lauri Misilmeri – Punti: 23, Reti Fatte: 24, Reti Subite: 14

Unitas Sciacca Calcio – Punti: 23, Reti Fatte: 16, Reti Subite: 12

San Giorgio Piana – Punti: 20, Reti Fatte: 11, Reti Subite: 10

Marsala 1912 – Punti: 19, Reti Fatte: 11, Reti Subite: 11

Castellammare Calcio 94 – Punti: 18, Reti Fatte: 15, Reti Subite: 11

Accademia Trapani – Punti: 17, Reti Fatte: 17, Reti Subite: 17

Partinicaudace – Punti: 16, Reti Fatte: 17, Reti Subite: 23

Casteldaccia – Punti: 16, Reti Fatte: 14, Reti Subite: 26

Città Di San Vito Lo Capo – Punti: 15, Reti Fatte: 16, Reti Subite: 11

Folgore Calcio Castelvetrano – Punti: 15, Reti Fatte: 23, Reti Subite: 21

Parmonval – Punti: 15, Reti Fatte: 12, Reti Subite: 15

Supergiovane Castelbuono – Punti: 12, Reti Fatte: 13, Reti Subite: 23

Oratorio S. Ciro E Giorgio – Punti: 12, Reti Fatte: 9, Reti Subite: 19