Davide Boncore nuovo allenatore della Polisportiva Lascari Cefalù

La Polisportiva Lascari Cefalù ha annunciato l’arrivo di Davide Boncore come nuovo responsabile tecnico della prima squadra. L’esperto allenatore, noto per il suo solido curriculum nel calcio dilettantistico, vanta una lunga carriera che lo ha visto guidare formazioni di prestigio in Serie D e nel campionato di Eccellenza, tra cui Nissa, Troina, Licata, Paternò, Sciacca e Castrovillari.

Boncore ha accolto con entusiasmo la proposta della società giallorossa ed è già operativo, pronto a imprimere una svolta decisiva alla stagione della squadra. Le sue prime dichiarazioni ufficiali sono attese nei prossimi giorni, ma la fiducia nei suoi confronti è già palpabile. “Siamo certi che saprà invertire la marcia e gli auguriamo buon lavoro”, ha dichiarato la società in un comunicato.

Contestualmente, la Polisportiva Lascari Cefalù ha espresso il proprio ringraziamento a Raffaele Palazzo, che ha ricoperto con dedizione il ruolo di allenatore ad interim durante la fase di transizione. La dirigenza gli ha augurato le migliori fortune per il futuro, riconoscendo il contributo prezioso offerto alla squadra in un momento delicato.

L’arrivo di Boncore rappresenta un tassello importante per il club, che punta a risollevare le proprie sorti e a proseguire con determinazione il proprio cammino stagionale.