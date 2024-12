Natale e Capodanno a Cefalù 2024: ecco dove mangiare

Cefalù, una delle mete più suggestive della Sicilia, si prepara a celebrare le festività natalizie e l’arrivo del nuovo anno con un’attenzione speciale alla gastronomia. Per chi cerca esperienze culinarie uniche, questa cittadina è il luogo perfetto per vivere un Natale e un Capodanno all’insegna del gusto, circondati da un panorama mozzafiato e da una calorosa atmosfera siciliana. Tra le proposte più interessanti, spiccano i menù esclusivi del Baglio del Falco, che promette di rendere indimenticabili i momenti a tavola con i propri cari.

Natale 2024 al Baglio del Falco: un’esperienza gastronomica unica

Il Baglio del Falco è una delle eccellenze culinarie di Cefalù, capace di offrire un menù natalizio che unisce tradizione e creatività. Situato in una location accogliente e immerso nella natura, questo ristorante è la scelta ideale per un pranzo o una cena di Natale all’insegna della convivialità e del gusto.

Il menù proposto per Natale 2024 è stato studiato per soddisfare ogni palato, grazie a una selezione di piatti che esaltano i sapori autentici della cucina siciliana.

Aperitivo di benvenuto e finger food

Il pranzo inizia con un aperitivo ricco e invitante, composto da finger food che uniscono il meglio degli ingredienti locali. Perfetto per aprire l’appetito e dare il via a una giornata speciale.

Antipasti

Gli antipasti sono il primo assaggio di una cucina che punta sulla freschezza e sulla qualità:

Insalata di mare

Ostriche

Arancinette

Cocktail di gamberi

Caponata di pesce

Mandorle tostate

Un mix che esalta i sapori del mare, accompagnato da elementi croccanti e aromatici che rendono ogni boccone un piacere.

Primi piatti

Il primo piatto è un vero capolavoro:

Raviolo di cernia con crema di scampi, pomodoro fritto e mandorle tostate.

Una combinazione elegante e bilanciata, dove la delicatezza della cernia incontra la cremosità della salsa agli scampi, arricchita da note croccanti e fresche.

Secondi piatti

Per i secondi, il Baglio del Falco propone un trio di pietanze che soddisfano anche i palati più esigenti:

Ricciola alla griglia

Gamberoni arrosto

Coppo di totani fritti

Ogni piatto è preparato con tecniche che rispettano la materia prima, valorizzando i sapori del pesce fresco.

Dessert

Il gran finale del pranzo è affidato a un dolce che celebra le festività:

Panettone artigianale con scaglie di cioccolato e crema al mascarpone.

Un dessert che unisce la tradizione natalizia a una preparazione artigianale curata nei minimi dettagli.

Prezzo

Il menù di Natale 2024 al Baglio del Falco è proposto a 55€ a persona, un prezzo che include coperto, acqua, vino, caffè e digestivi. Un’esperienza di qualità che combina gusto e convenienza.

Natale a casa: il menù d’asporto del Baglio del Falco

Per chi desidera vivere il Natale nell’intimità della propria casa, senza rinunciare a un menù raffinato, il Baglio del Falco offre una soluzione perfetta con il suo servizio d’asporto. Il menù è pensato per chi vuole gustare piatti prelibati senza lo stress della preparazione.

Menù d’asporto

Il menù include:

Antipasti: Insalata di mare, arancinette di pesce, salmone affumicato

Insalata di mare, arancinette di pesce, salmone affumicato Primo: Lasagna dello chef

Lasagna dello chef Secondo: Pesce spada e patate al forno

Una selezione che combina semplicità e gusto, perfetta per un pranzo di Natale rilassato e piacevole.

Prezzo

Il menù d’asporto è disponibile a 30€. Un’opzione ideale per chi desidera la qualità del Baglio del Falco direttamente a casa propria.

Capodanno 2025 al Baglio del Falco: il cenone perfetto per salutare il nuovo anno

Per la notte di San Silvestro, il Baglio del Falco propone un cenone esclusivo che celebra i sapori del territorio con un tocco di eleganza. Il menù di Capodanno è un’esperienza completa, pensata per rendere speciale il passaggio al nuovo anno.

Entrée

Si inizia con un raffinato mix di:

Ostriche

Caviale

Scampo al naturale

Un antipasto che esalta il lusso e la qualità dei prodotti del mare.

Antipasti

Gli antipasti rappresentano un trionfo di sapori e colori:

Gambero in tempura con salsa homemade

Verdure saltate e seppie con maionese al limone

Capesante agli agrumi

Carpaccio di polipo con pomodoro bruschetta e spuma di burrata

Ogni piatto è un piccolo capolavoro che unisce ingredienti freschi e tecniche di alta cucina.

Primi piatti

Il primo piatto del cenone è una vera prelibatezza:

Raviolone dello chef al tartufo

Un piatto che celebra la raffinatezza del tartufo, perfetto per un’occasione speciale come il Capodanno.

Secondi piatti

I secondi piatti sono una celebrazione del mare, con proposte che delizieranno tutti gli ospiti:

Ricciola alla griglia

Gamberoni arrosto

Totano scottato con purea allo zafferano

Una combinazione di sapori intensi e presentazioni curate.

Dessert

Il dolce chiude la serata con una nota di dolcezza:

Panettone artigianale con scaglie di cocco e crema al mascarpone

Un dessert sofisticato e perfettamente in linea con l’atmosfera festosa.

Prezzo

Il cenone di Capodanno è disponibile a 90€ a persona, e include coperto, acqua e vino. Un prezzo che riflette la qualità e l’esclusività dell’offerta.

Perché scegliere il Baglio del Falco a Cefalù

Il Baglio del Falco non è solo un ristorante, ma un luogo dove la tradizione culinaria siciliana si unisce a un’esperienza di convivialità e relax. Durante le festività natalizie e il Capodanno, il ristorante offre non solo cibo di alta qualità, ma anche un’atmosfera calda e accogliente, perfetta per celebrare momenti speciali.

La cura nei dettagli, la selezione di ingredienti freschi e la creatività dello chef rendono ogni piatto un’esperienza unica. Inoltre, la possibilità di scegliere tra il pranzo in loco e il menù d’asporto permette di soddisfare le esigenze di tutti.

Prenota subito la tua esperienza

Per assicurarti un posto al tavolo o per ordinare il menù d’asporto, contatta il Baglio del Falco il prima possibile. La forte richiesta durante le festività rende fondamentale la prenotazione anticipata.

Non perdere l’occasione di vivere un Natale e un Capodanno indimenticabili a Cefalù, accompagnati dai sapori unici del Baglio del Falco. Affrettati a prenotare e preparati a un’esperienza gastronomica che lascerà il segno.

Telefono: 0921.420820 | 320.7915018 | 371.1649173