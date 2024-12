Murialdo Aido Zannella di Cefalù vince: brivido finale con infortunio

Murialdo Aido Zannella di Cefalù vince: brivido per infortunio a Casadei

Un Match Combattuto fino all’Ultimo

La Murialdo Aido Zannella di Cefalù, allenata da Francesco De Lise (nella Foto) conquista una vittoria emozionante, ma il finale della partita lascia tutti con il fiato sospeso per l’infortunio di Casadei, avvenuto a soli 50 secondi dal termine della gara. Un incontro intenso, che ha visto il Cefalù sfidare con tenacia i ragazzi fortissimi del Belmonte.

Un Primo Tempo di Equilibrio

La partita inizia all’insegna dell’equilibrio. Il Cefalù si affida ai tiri dalla distanza di Fiduccia per rimanere in partita, chiudendo il primo periodo in parità. Anche il secondo quarto non riserva sorprese, con entrambe le squadre che continuano a lottare punto su punto, senza che nessuna delle due riesca a prendere il sopravvento.

Difesa Solida e Giocate Decisive

Nel terzo quarto, il Cefalù cambia marcia grazie a una difesa impeccabile e alle giocate di Serio, che si distingue per il recupero di palloni preziosi. Nonostante l’assenza di pivot titolari come Giglio e Iorghe, Cassata e Casadei dominano sotto le plance, garantendo una buona tenuta della squadra.

Compagnino e Arati: gli Artefici della Vittoria

Nel finale del terzo quarto emergono prepotentemente le qualità di Arati e, soprattutto, di Compagnino, che si rivela immarcabile. Con il Belmonte passato alla difesa a uomo, Compagnino riesce a trovare spazi e chiude la partita con un bottino personale di 20 punti. Arati, dal canto suo, si distingue con un’impeccabile percentuale di cinque su cinque nei tiri da due, sebbene la sua media venga leggermente compromessa da due tiri forzati nel finale. La stanchezza, a quel punto, si fa sentire.

L’Infortunio che gela il Palazzetto

A soli 50 secondi dalla fine, la partita viene interrotta bruscamente dall’infortunio di Casadei, che cade rovinosamente sul ginocchio di un avversario e rimane a terra per mezz’ora in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Trasportato in ospedale e accompagnato dal compagno di squadra e medico, il dottor Casadei, e successivamente raggiunto dal dottor Quaglia, viene sottoposto a radiografie che evidenziano la frattura di due costole. Fortunatamente, il giocatore viene dimesso con un sorriso e una foto inviata ai compagni per rassicurarli.

Il gesto da campioni del Belmonte e gli elogi finali

Gli ultimi 50 secondi non vengono disputati. Il Belmonte decide di ritirarsi, riconoscendo i 14 punti di distacco come incolmabili e scosso dall’incidente. Da sottolineare la prestazione di uno dei fratelli Lo Biondo, che si distingue per i suoi 13 punti. Nonostante l’intensità del confronto, la partita è stata maschia ma corretta, dimostrando grande sportività da entrambe le squadre.

Auguri a Casadei e complimenti a Tutti

La vittoria della Murialdo Aido Zannella di Cefalù è stata festeggiata con un pensiero speciale per Casadei, al quale tutta la squadra ha dedicato auguri di pronta guarigione. Bravi i ragazzi del Cefalù e del Belmonte, protagonisti di una sfida indimenticabile.



Così in campo



Murialdo Aido Zannella, Rigatuso 3, Arati 10, Spinosa, Cassata 3, Compagnino 20, Fiduccia 11, Casadei, Serio13, Cesare 4, Laplena, Vicari. All. De Lise

Belmonte, Napoli 4, D’Agostino, Corsale 4, Lo Biondo 13, Di Liberto 4, Migliore 9, Benigno 9, Salerno 2,Lo Biondo S. 6,