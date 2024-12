Un punto importante per la Kepha Volley di Cefalù

Volley Serie D Femminile, Girone A: Resoconto della 7ª Giornata

La settima giornata del campionato di Serie D Femminile, Girone A, ha offerto sfide intense e risultati significativi per la classifica. Ecco il resoconto delle gare disputate, i parziali e un’analisi delle prestazioni delle squadre.

ASD Volley Sport Alcamo vs Jingle Kepha 2.0 (3-2)

Un match combattuto fino all’ultimo pallone quello tra ASD Volley Sport Alcamo e Jingle Kepha 2.0. Le padrone di casa si sono imposte con il punteggio di 3-2 (25-16, 25-12, 20-25, 23-25, 15-7). Dopo aver perso i primi due set, le ragazze di coach Sabatino hanno reagito con determinazione, riuscendo a pareggiare i conti vincendo il terzo e il quarto parziale. Tuttavia, nel tie-break, l’Alcamo ha avuto la meglio.

Coach Sabatino ha commentato: “Torniamo da Alcamo con il bicchiere mezzo pieno e un punto conquistato che smuove la classifica. Brave, ragazze!”.

Formazione Jingle Kepha 2.0: Cinà, Palumbo, Collerà, Cirincione, Failla, Gallo, Tosi, Costagliola, Ranzino, Guercio (L). All: Sabatino.

Con questo risultato, Jingle Kepha 2.0 si porta a 4 punti, mantenendo il decimo posto in classifica, mentre l’Alcamo guadagna un punto importante salendo a 5 punti e al nono posto.

Gli altri incontri della giornata

COM.FER. Palermo vs Volley Land & Dolce Carollo (3-0)

Dominio assoluto della COM.FER. Palermo, che si impone con un netto 3-0 (25-14, 25-15, 25-21). Una vittoria che regala respiro alla formazione palermitana, ora a quota 3 punti in classifica. Volley Land & Dolce Carollo resta ferma a 6 punti.

Medtrade Volley Palermo vs Mediterranea Serramenti Aragona (0-3)

La capolista Mediterranea Serramenti Aragona conferma il suo momento di forma battendo agevolmente Medtrade Volley Palermo per 3-0 (26-24, 25-21, 25-16). Con questa vittoria, Aragona consolida il primo posto in classifica con 20 punti, mentre Medtrade rimane penultima con soli 4 punti.

Pomaralva vs ASD Primula (3-0)

Pomaralva non lascia scampo all’ASD Primula, vincendo con un secco 3-0 (25-16, 25-13, 25-15). Un successo importante che mantiene Pomaralva al secondo posto con 19 punti. Nonostante la sconfitta, Primula resta quarta a 14 punti.

Classifica aggiornata

Mediterranea Serramenti Aragona – 20 punti Pomaralva – 19 punti Palermo Mondello Volley – 14 punti (5 partite giocate) ASD Primula – 14 punti US Volley Bagheria – 13 punti A.C.D.S. Capacense – 9 punti APD Cegap – 9 punti Volley Land & Dolce Carollo – 6 punti ASD Volley Sport Alcamo – 5 punti Jingle Kepha 2.0 – 4 punti Medtrade Volley Palermo – 4 punti COM.FER. Palermo – 3 punti G.S. Pallavolo 2000 – 0 punti

Considerazioni finali

La settima giornata ha rafforzato le posizioni di vertice con Mediterranea Serramenti Aragona e Pomaralva sempre più protagoniste. In coda, la lotta per evitare l’ultima posizione si fa serrata, con Medtrade Volley Palermo e COM.FER. Palermo che cercano di risalire.

Per Jingle Kepha 2.0, il punto conquistato rappresenta una piccola iniezione di fiducia per il prosieguo del campionato. Prossimo obiettivo: capitalizzare il buon gioco visto nei set vinti contro Alcamo.