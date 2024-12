Vince facile il Basket Cefalù 1972 che supera l’Erice per 96 – 75.

Il Basket Cefalù 1972 A.S.D. ha dominato la partita sin dall’inizio, mantenendo un vantaggio costante durante tutti i periodi.

Nel primo quarto la squadra di casa ha preso un margine di sicurezza con un +8. Nel secondo quarto, Multimedica Basket Erice ha cercato di rimanere in partita, ma non è riuscita a ridurre lo svantaggio, cedendo di altri 4 punti. Nel terzo periodo, il Basket Cefalù ha ulteriormente allungato con una difesa solida, lasciando gli avversari a soli 14 punti. Anche se nel quarto quarto Erice ha segnato 25 punti, è stato insufficiente per colmare il divario. Cefalù ha mostrato grande solidità offensiva e difensiva, meritando pienamente la vittoria. In evidenza Iannello e i fratelli PIrrone. La squadra allenata da Pischedda mantiene solida la testa della classifica.



Squadra vincente: Basket Cefalù 1972 A.S.D.

La squadra ha mostrato un’eccellente prestazione collettiva, grazie alla solidità offensiva dei suoi giocatori chiave e alla capacità di mantenere alta l’intensità per tutta la durata del match.

Iannello, M. (32 punti): Prestazione stellare, il miglior marcatore della partita. Ha dominato sia da vicino che da lontano, trascinando la squadra alla vittoria.

Pirrone, A. (26 punti): Ha dimostrato grande capacità offensiva, contribuendo significativamente al punteggio finale. Sempre presente nei momenti decisivi.

Pirrone, V. (12 punti): Solida prestazione del capitano, capace di guidare il gioco con esperienza e personalità.

Castiglia, A. (8 punti): Buon apporto dalla panchina, importante per mantenere il ritmo.

Ferrarotto, A. (11 punti): Una performance solida e costante, fondamentale nelle fasi iniziali della gara.

Puddu, R. (4 punti): Contributo utile, soprattutto in difesa e nella gestione dei possessi.

Il resto della squadra, pur non segnando punti, ha dato supporto difensivo e contribuito al controllo del ritmo di gioco. Complimenti anche all’allenatore Pischedda per la gestione delle rotazioni e delle tattiche.

Pace, A. (24 punti): Il capitano ha dimostrato grande leadership e abilità sotto pressione, ma non è bastato a contrastare la potenza offensiva degli avversari.

Di Vita, A. (19 punti): Prestazione molto positiva, è stato il secondo pilastro offensivo della squadra.

Alfonzo, A. (17 punti): Importante contributo, soprattutto nel tenere viva la gara nei momenti di difficoltà.

Di Genova, A. (5 punti): Ha fatto la sua parte, ma è stato meno incisivo rispetto ai compagni di squadra principali.

Costadura, G. (4 punti) e Fodale, F. (3 punti): Piccolo contributo alla causa, ma non sufficiente per fare la differenza.

Accardo, V. e Piacentino, S. (2 punti ciascuno): Segnali di impegno, ma poco impatto offensivo.

Gli altri giocatori non hanno segnato punti, ma il loro contributo difensivo e di squadra è stato comunque apprezzabile. L’allenatore Barbera ha fatto del suo meglio per cercare di arginare l’ondata offensiva avversaria.

Basket Cefalù 1972 A.S.D. ha vinto grazie a un attacco devastante e alla forza dei suoi leader, mentre Multimedica Basket Erice ha combattuto con onore, ma non è riuscita a reggere il confronto con l’intensità offensiva degli avversari.

Così in campo le due squadre e i punti realizzati dai singoli giocatori



Ferrarotto, A. 11

Pirrone, A. 26

(Cap.) Pirrone, V. 12

Cardinale, F.

Musumeci, M.

Cardinale, A.

André, D.

Giambalvo, V.

Castiglia, A. 8

Dembele, A.

Puddu, R. 4

Iannello, M. 32

All. PIschedda

Ass. Vecchi



(Cap.) Pace, A. 24

Accardo, V. 2

Piacentino, S. 2

Alfonzo, A. 17

Costadura, G. 4

Serse, G.

Di Vita, A. 19

Oddo, A.

Di Genova, A. 5

Fodale, F. 3

Manenti, V.

Cardinale, G.

All. Barbera



Arbitri:

Greco, O.

Filingeri, M.

Risultati parziali:

1° quarto: Squadra A 24 – Squadra B 16

2° quarto: Squadra A 24 – Squadra B 18

3° quarto: Squadra A 20 – Squadra B 16

4° quarto: Squadra A 28 – Squadra B 25

Risultato finale:

Squadra A (Basket Cefalù 1972 A.S.D.): 96

Squadra B (Multimedica Basket Erice): 75