San Mauro Castelverde celebra la poesia con il Premio e il Festival Paolo Prestigiacomo

San Mauro Castelverde, uno dei borghi più suggestivi della Sicilia, si prepara a ospitare un evento culturale di grande rilevanza: la XII edizione del Premio Letterario “Paolo Prestigiacomo” e la V edizione del Festival di Poesia a lui dedicato. Quest’anno, il premio si presenta con importanti novità, come l’introduzione di due sezioni distinte – “Assoluta” e “Under 35” – e una giuria composta da cento personalità di spicco del panorama letterario e poetico. Queste modifiche mirano a garantire ancora maggiore qualità e pluralità nella selezione delle opere in gara, favorendo la partecipazione di talenti emergenti e consolidati, e portando l’arte della poesia e della letteratura al centro dell’attenzione di un pubblico sempre più vasto.

Un tributo alla memoria di Paolo Prestigiacomo

Il Premio Letterario e il Festival di Poesia sono nati con l’obiettivo di celebrare e mantenere vivo il ricordo di Paolo Prestigiacomo, scrittore e poeta originario di San Mauro Castelverde. Prestigiacomo, nato nel 1947 e scomparso nel 1992, è stato un allievo e amico di Aldo Palazzeschi, uno dei più importanti poeti italiani del Novecento. La sua opera, che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura siciliana e italiana. Con questo evento, la comunità di San Mauro Castelverde continua a onorare il suo illustre concittadino, cercando di far riscoprire la sua produzione letteraria alle nuove generazioni.

L’idea di fondare il Premio Letterario “Paolo Prestigiacomo” è stata avanzata da Fabrizio Ferreri, il direttore del Festival di Poesia, che ha voluto creare una manifestazione che non solo premi i migliori autori contemporanei, ma che fosse anche un momento di riflessione sulla figura di Prestigiacomo e sul suo contributo alla poesia. Il festival, giunto quest’anno alla sua quinta edizione, rappresenta un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti della poesia e della cultura letteraria.

Novità dell’edizione 2024: due sezioni e una giuria di cento esperti

Il Premio Letterario “Paolo Prestigiacomo” di quest’anno si distingue per alcune novità significative. La divisione in due sezioni – “Assoluta” e “Under 35” – è una delle principali modifiche apportate per questa edizione. La sezione “Assoluta” è destinata a tutti gli autori, senza limiti di età, mentre la sezione “Under 35” è riservata ai giovani talenti, con l’obiettivo di dare spazio alle nuove voci emergenti nel panorama letterario. La divisione in categorie permette di valorizzare una varietà di stili e approcci alla scrittura, con una particolare attenzione alla freschezza e all’innovazione.

La giuria, composta da cento personalità di grande prestigio provenienti da vari ambiti del mondo letterario, tra cui poeti, critici letterari, docenti universitari e editori, avrà il compito di selezionare le opere più meritevoli. Una giuria così ampia, diversificata per classe anagrafica, origine geografica e visione della poesia, garantirà una valutazione equilibrata e completa delle opere in gara. La scelta di includere una giuria così variegata risponde all’intento di offrire una visione a 360 gradi della poesia contemporanea, includendo sia voci più tradizionali che quelle più innovative.

Fabrizio Ferreri, ideatore del festival e del premio, ha spiegato che la nuova formula punta a migliorare ulteriormente la qualità della manifestazione. Con una giuria così vasta e autorevole, l’obiettivo è assicurare che il premio continui a essere un punto di riferimento per la letteratura italiana, con particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani autori e delle nuove sensibilità poetiche.

Come partecipare al Premio Letterario

La partecipazione al Premio Letterario “Paolo Prestigiacomo” è gratuita e avviene esclusivamente tramite segnalazione diretta dell’opera da parte di uno o più membri della giuria. Questa formula garantisce che le opere in gara siano selezionate da esperti del settore, evitando così iscrizioni non pertinenti o di qualità inferiore. Gli autori interessati possono vedere le loro opere segnalate per le due categorie in gara: la sezione “Assoluta” e la sezione “Under 35”. Le opere devono essere in lingua italiana e pubblicate tra il 15 marzo 2024 e il 30 maggio 2025, e possono essere proposte da uno o più membri della giuria.

La selezione delle opere vincitrici avverrà attraverso un sistema di votazioni separate per ciascuna sezione. Una volta scelti i dieci autori più meritevoli per ogni categoria, si procederà a una seconda votazione per determinare il vincitore di ciascuna sezione. I vincitori saranno annunciati entro la prima settimana di giugno 2025. Ogni vincitore riceverà un premio in denaro di 500 euro, oltre al viaggio, alloggio e vitto per il weekend del Festival di Poesia, che si terrà a San Mauro Castelverde nel mese di luglio 2025.

Il Festival di Poesia “Paolo Prestigiacomo”: un evento culturale di rilevanza internazionale

Il Festival di Poesia “Paolo Prestigiacomo” non è solo una competizione letteraria, ma anche un evento culturale che attira ogni anno poeti, scrittori e appassionati di poesia da tutta Italia e dall’estero. Giunto alla sua quinta edizione, il festival si è consolidato come uno dei principali eventi dedicati alla poesia in Sicilia, e quest’anno si prevede che sarà ancora più prestigioso grazie alla nuova giuria e alle modifiche apportate al premio.

Nel corso degli anni, il Festival di Poesia ha visto la partecipazione di alcuni dei più importanti poeti italiani e internazionali, offrendo uno spazio di riflessione sulla poesia contemporanea e sul ruolo che la poesia gioca nella società moderna. Ogni edizione del festival è un’opportunità per incontrare gli autori, assistere a letture pubbliche, partecipare a workshop e confrontarsi con esperti del settore.

In questo contesto, il Festival di Poesia e il Premio Letterario “Paolo Prestigiacomo” rappresentano una vetrina unica per gli autori, ma anche un’occasione di crescita culturale per la comunità di San Mauro Castelverde, che può così arricchire il proprio patrimonio culturale e celebrare la figura di uno dei suoi figli più illustri.

Il Premio come strumento di valorizzazione per il territorio

L’organizzazione del Premio Letterario e del Festival di Poesia è anche un’occasione per promuovere il territorio di San Mauro Castelverde, un piccolo comune delle Madonie che da anni punta sulla cultura come volano di sviluppo. Come sottolineato dal sindaco Giuseppe Minutilla e dall’assessore alla cultura Matteo Mazzola, il Premio Letterario “Paolo Prestigiacomo” è diventato un appuntamento imprescindibile per il paese, che attraverso questa manifestazione può raccontare le proprie tradizioni, la sua storia e la sua cultura.

La figura di Paolo Prestigiacomo, infatti, è un simbolo di orgoglio per la comunità di San Mauro Castelverde. Con il suo talento e la sua carriera, Prestigiacomo ha portato il nome del piccolo comune siciliano sui palcoscenici letterari più prestigiosi, e il Premio a lui dedicato continua a farlo conoscere a livello nazionale e internazionale. Inoltre, l’evento rappresenta anche un’occasione di promozione turistica per il paese, che ospita una manifestazione di alto livello culturale, attirando visitatori, poeti e appassionati di poesia.

Conclusioni: Un Premio che guarda al futuro

Il Premio Letterario “Paolo Prestigiacomo” e il Festival di Poesia rappresentano oggi uno degli appuntamenti culturali più importanti della Sicilia. Grazie alla nuova formula introdotta quest’anno, con la creazione delle due sezioni “Assoluta” e “Under 35” e l’ampliamento della giuria, il premio si preannuncia ancora più prestigioso, con l’obiettivo di premiare non solo i migliori autori ma anche di promuovere la poesia tra i giovani. Il Premio, che continua a rendere omaggio a Paolo Prestigiacomo e alla sua eredità culturale, è un’opportunità per far emergere nuovi talenti e per rafforzare il legame tra la poesia, la cultura e la comunità di San Mauro Castelverde.