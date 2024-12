Le previsioni meteo per oggi a Cefalù: cosa aspettarsi

Cefalù, una delle mete più incantevoli della Sicilia, è pronta ad affrontare una giornata con un clima variabile. Oggi, 9 dicembre, la città vedrà alternarsi momenti di schiarita e di pioggia debole. Le previsioni meteo per oggi segnalano una giornata caratterizzata da velature lievi, che inizieranno sin dalle prime ore del mattino e proseguiranno durante il giorno. A partire dalle 6:00, la temperatura sarà di circa 12.8°C, con una moderata umidità che aumenterà nel corso della giornata. Le condizioni meteo suggeriscono un cielo parzialmente nuvoloso, con pioggia che potrebbe fare la sua comparsa al pomeriggio, seguita da ulteriori schiarite.

Dettagli delle condizioni meteo di oggi

Il clima di Cefalù per il 9 dicembre è previsto come segue:

Mattino : Inizieremo la giornata con velature lievi, accompagnate da una temperatura di 12.8°C. L’umidità sarà al 58%, con venti moderati provenienti da Sud-Sud-Ovest. Il mare sarà molto mosso, con onde che raggiungono i 37 cm di altezza, rendendo difficile la navigazione nelle acque circostanti.

: Inizieremo la giornata con velature lievi, accompagnate da una temperatura di 12.8°C. L’umidità sarà al 58%, con venti moderati provenienti da Sud-Sud-Ovest. Il mare sarà molto mosso, con onde che raggiungono i 37 cm di altezza, rendendo difficile la navigazione nelle acque circostanti. Pomeriggio : Nel pomeriggio, le condizioni climatiche miglioreranno leggermente, con temperature che raggiungeranno i 15.6°C e l’umidità che scenderà al 61%. Sebbene ci saranno schiarite, il vento da Sud-Sud-Ovest rimarrà costante, con raffiche che toccheranno i 37 km/h.

: Nel pomeriggio, le condizioni climatiche miglioreranno leggermente, con temperature che raggiungeranno i 15.6°C e l’umidità che scenderà al 61%. Sebbene ci saranno schiarite, il vento da Sud-Sud-Ovest rimarrà costante, con raffiche che toccheranno i 37 km/h. Sera e Notte: La serata sarà parzialmente nuvolosa, ma senza precipitazioni rilevanti. Le temperature scenderanno gradualmente, con il termometro che segnerà circa 12°C a mezzanotte. La qualità dell’aria sarà ottima, con una concentrazione di pollini pressoché assente, rendendo l’aria particolarmente respirabile.

Previsioni a lungo periodo e andamento climatico

Le previsioni per i prossimi giorni indicano un clima relativamente stabile, ma con lievi oscillazioni. Le temperature oscilleranno tra i 9°C e i 17°C, con possibili piogge leggere nei giorni a venire, ma senza particolari eventi estremi. In particolare, le giornate del 10 e 11 dicembre vedranno cieli parzialmente nuvolosi con temperature che non dovrebbero scendere sotto i 9°C.

Per gli amanti del mare, la temperatura dell’acqua di Cefalù oggi è di 18.2°C, ideale per chi desidera godersi una passeggiata sul lungomare, anche se le condizioni del mare sono da considerare “molto mossi”, soprattutto nelle ore più tarde della giornata.

Andamento storico del clima a Cefalù

Cefalù, grazie alla sua posizione sulla costa settentrionale della Sicilia, vanta un clima mediterraneo che può variare in base alla stagione. A dicembre, infatti, le temperature medie si aggirano tra i 10°C e i 16°C, con un’umidità relativa che si alza spesso, soprattutto durante la notte. La media delle precipitazioni a dicembre è di circa 107 mm, un dato che evidenzia come questo mese sia uno dei più piovosi dell’anno. Durante il mese, i cefalutani si preparano a piogge abbondanti, ma anche a periodi di bel tempo, che offrono momenti ideali per esplorare la città e godersi i paesaggi.

Qualità dell’aria e previsioni per la salute

La qualità dell’aria a Cefalù oggi è stata valutata come ottima. I livelli di inquinamento sono bassi, con la concentrazione di particolato fine (PM10) e altri agenti inquinanti al di sotto dei limiti di sicurezza. Le persone che soffrono di allergie o patologie respiratorie non dovrebbero avere problemi, grazie all’aria pulita e alla bassa presenza di pollini.

Le previsioni meteo di Cefalù sono simili a quelle di altre località della Sicilia settentrionale. Tuttavia, a differenza di città come Palermo, che spesso sperimenta piogge più abbondanti e temperature più basse, Cefalù tende a mantenere condizioni più miti, grazie alla sua posizione costiera. Le temperature di oggi, per esempio, si trovano nella media del mese di dicembre, ma senza eccessive escursioni termiche che possano compromettere la visita della città.

Oggi, 9 dicembre, a Cefalù si prevede un giorno di tempo variabile, con il sole che farà la sua comparsa fra le nuvole. Sebbene siano attese alcune precipitazioni leggere nel pomeriggio, il clima sarà relativamente mite, con temperature che resteranno abbastanza stabili per tutta la giornata. I visitatori e i residenti possono aspettarsi una giornata di schiarite e velature, con il mare che rimarrà mosso, ma senza eventi climatici estremi.