Vince la Zannella Basket Cefalù. Il punto sulla giornata

Commento della giornata di Basket Divisione Regionale 1, 8ª Giornata – Andata (08/12/2024)

La giornata si apre con una netta vittoria del Basket Cefalù 1972 A.S.D. che si impone con autorità su Multimedica Basket Erice per 96-75. I padroni di casa consolidano il primato in classifica grazie a una prestazione corale e offensivamente brillante, con 605 punti totali realizzati in stagione, dimostrando il loro potenziale in attacco. Multimedica Basket Erice, invece, fatica a trovare continuità e resta fanalino di coda con una sola vittoria.

Partita emozionante a Patti, dove il Patti Basket strappa una vittoria risicata contro A.S.D. Panormus C.F.G. per 75-73. Un successo fondamentale per i padroni di casa, che agganciano proprio Panormus a quota 4 punti in classifica. Panormus, nonostante una buona prova, non riesce a contenere gli ultimi attacchi avversari e si complica il cammino verso la zona alta della classifica.

Grande colpo della Pallacanestro Barcellon, che espugna il campo del Green Basket 99 per 77-66. La squadra ospite si conferma in crescita e, con 453 punti segnati in stagione, si avvicina al terzo posto. Green Basket, dal canto suo, continua a mostrare problemi in difesa, subendo ancora una volta oltre 70 punti.

Infine, l’ASD Zannella Basket torna alla vittoria superando Ribera Knights Basketball per 79-66. Un risultato che ridà speranza alla Zannella nella lotta per evitare le ultime posizioni, mentre Ribera perde l’occasione di consolidare il terzo posto e rischia di essere risucchiata nel gruppo di metà classifica.

Classifica aggiornata al 08/12/2024



POS | SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS