Trofeo dei Territori Aequilibrium Cup, oggi la prima giornata. Gran finale domani e Cefalù

A Cefalù, Lascari, Termini, e Trabia la grande festa della pallavolo giovanile

Tutto è pronto per il Trofeo dei Territori – Aequilibrium Cup, l’evento più atteso della pallavolo giovanile siciliana. Domani e domenica, le rappresentative maschili e femminili dei sei Comitati Territoriali della Sicilia si sfideranno in un torneo che, oltre a celebrare il talento emergente, valorizza la forza delle relazioni e della collaborazione tra territori.

Le gare si svolgeranno nei Comuni di Cefalù, Lascari, Termini Imerese e Trabia, in un’atmosfera che si preannuncia carica di entusiasmo, passione e voglia di crescere insieme attraverso lo sport.

CONFERENZA STAMPA. ieri pomeriggio, nella Sala Riunioni dello Sporting Village Resort di Cefalù, si è tenuta la presentazione ufficiale dell’evento, alla presenza di numerose autorità istituzionali e sportive. Il presidente della Fipav Sicilia, Antonio Locandro, ha sottolineato il valore simbolico e organizzativo del Trofeo, definendolo uno straordinario esempio di sistema e di relazioni costruite nel tempo.

“La collaborazione, l’entusiasmo, la passione e la voglia di creare sinergie – ha dichiarato Locandro – hanno permesso di organizzare in tempi rapidi questa edizione, che assume un significato particolare nell’anno del rinnovo del quadriennio olimpico. Sarà un’esperienza che resterà impressa nel percorso sportivo e umano dei giovani protagonisti. Ringrazio l’Assessorato regionale allo Sport, la Città Metropolitana di Palermo, i Comitati Territoriali, i tecnici, gli arbitri e tutte le società che ogni giorno supportano il cammino dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze e delle loro famiglie”.

Sentite le parole del presidente del CONI Sicilia, Enzo Falzone, che ha voluto rimarcare la forza emozionale dell’iniziativa: “È una manifestazione che porto nel cuore e che ha la straordinaria capacità di trasformare la competizione in una vera festa dello sport. Ogni atleta, tecnico, dirigente e famiglia diventa parte attiva di un’esperienza che va ben oltre i risultati. Come presidente del CONI Sicilia, guardo con rinnovato entusiasmo a eventi come questo, convinto che incentivare l’attività giovanile sia una priorità assoluta”.

L’Assessore Regionale allo Sport e al Turismo, Elvira Amata, ha espresso piena condivisione del progetto sportivo, evidenziando come il Trofeo coinvolga un territorio di grande valore anche dal punto di vista turistico. “Cefalù, Termini, Trabia e Lascari rappresentano un patrimonio di bellezza, storia e accoglienza. Sostenere eventi come questo significa credere in una visione integrata, dove lo sport assume un ruolo strategico, in armonia con la programmazione turistica regionale. Colgo in questa manifestazione la capacità di coniugare con grande naturalezza sostenibilità, inclusività e collaborazione”.

Un ringraziamento sentito è arrivato anche da Eduardo Cammilleri, presidente del Comitato Territoriale FIPAV di Palermo, che ha voluto esaltare il ruolo delle società e dei volontari nella riuscita dell’organizzazione. “Mi auguro che questo Trofeo possa lasciare nei nostri ragazzi un ricordo indelebile. Sul piano sociale è importante progettare eventi che abbiano un significato educativo, che guidino i giovani al divertimento, alla relazione, al rispetto dell’altro”.

Durante la presentazione, il sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello, ha accolto con orgoglio la manifestazione nella sua città, sottolineando come Cefalù sia ormai una meta turistica internazionale, dove si intrecciano culture ed esperienze provenienti da tutto il mondo. “Siamo felici di offrire agli sportivi un contesto magico, fatto di accoglienza e bellezza, con la speranza che questa esperienza possa essere per tutti un momento di crescita e arricchimento”.

Anche il sindaco di Lascari, Franco Schittino, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione del proprio territorio, ricordando l’importanza del fare sistema tra gli enti locali e il valore delle esperienze sportive condivise: “Sarà un’occasione preziosa per valorizzare le risorse umane e territoriali che spesso restano invisibili, ma che sono fondamentali per costruire un futuro più coeso”.

LE GARE. Il Trofeo dei Territori – Aquilibrium Cup si articolerà in una due giorni intensa di gare, dedicate ai migliori talenti Under 15 maschili e Under 14 femminili della regione. Il torneo maschile assegnerà anche il Memorial Picciurro, storico riconoscimento nato nel 1970, mentre il torneo femminile sarà intitolato alla memoria di Salvio Di Pietra, indimenticato presidente di FIPAV Sicilia, figura chiave nello sviluppo della pallavolo regionale.

Le squadre si affronteranno in gironi all’italiana, con semifinali e finali che animeranno impianti sportivi in ognuno dei quattro Comuni coinvolti. Il momento clou sarà domenica 4 maggio al Palasport “Marzio Tricoli” di Cefalù, dove alle ore 16 si disputerà la finale femminile e, a seguire, quella maschile. Sarà l’occasione per celebrare non solo i vincitori, ma anche lo spirito autentico della pallavolo: quello che unisce, che educa, che fa crescere.

TORNEO MASCHILE. Il settore maschile, riservato alle rappresentative Under 15, assegnerà anche il Memorial Picciurro, nato nel 1970. Nel girone A, si sfideranno Messina, Monti Iblei e Akranis. La gara inaugurale, nella palestra dell’Istituto Jacopo Del Duca di Cefalù, sarà tra Messina e Akranis. Nel girone B, Catania, Palermo e Trapani. Il primo match, alle 15.30 al PalaIgnazio, sarà Palermo-Trapani. A seguire, Catania affronterà prima la perdente e poi la vincente della gara iniziale.

TORNEO FEMMINILE. Il torneo femminile, riservato alle atlete Under 14, è intitolato alla memoria di Salvio Di Pietra, storico presidente di Fipav Sicilia. Nel girone A, il calendario si apre con Trapani-Akranis. La perdente della prima sfida affronterà Catania, che completerà il girone nella stessa giornata. Nel girone B, per ragioni di vicinanza territoriale, la gara inaugurale sarà Messina-Palermo. Seguiranno le due partite dei Monti Iblei, secondo la formula del triangolare.Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alle semifinali, mentre le terze si sfideranno nella finale 5°-6° posto, in programma a Lascari.

FINALI AL PALASPORT MARZIO TRICOLI. Il 4 maggio sarà la giornata delle finali al Palasport Marzio Tricoli di Cefalù:alle 16:00 si disputerà la finale femminile. A seguire, andrà in scena l’atto conclusivo maschile