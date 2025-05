Cefalù, melodie e racconti dei nonni per i piccoli: spettacolo al Teatro

Sabato 3 maggio, alle ore 18, il Teatro Comunale Cicero di Cefalù ospiterà un evento unico e affettuoso dedicato ai bambini e alla tradizione musicale siciliana. L’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo di Cefalù, in collaborazione con il “Rim… Bambini” Ensemble e il Piccolo Coro di Cefalù, presenterà uno spettacolo che mescola musica, canto e racconti di antiche filastrocche, il tutto animato dall’amore e dalla saggezza dei nonni.

L’evento, che ha come obiettivo quello di trasmettere ai più piccoli l’importanza della tradizione e della cultura locale, vedrà sul palco un gruppo di bambini straordinari che, sotto la direzione di Maria Karydi, interpreteranno brani musicali accompagnati da storie e filastrocche tramandate di generazione in generazione. La conduzione dello spettacolo sarà affidata a Cinzia Matassa e Franco Restivo, che, con il loro calore e la loro passione, accompagneranno il pubblico in questo viaggio musicale ricco di emozioni.

La performance vedrà anche la partecipazione di Leandro Parlavecchio, Teresa Macaione, Grazia Foresta, Ruggero Novi, David Chisesi e Vincenzo Terrasi, che arricchiranno ulteriormente il repertorio con la loro esperienza e la loro abilità musicale.

Il progetto nasce dal desiderio di valorizzare il legame tra nonni e nipoti, un rapporto che affonda le radici nella cultura orale e nelle tradizioni popolari siciliane. La musica, il canto e le storie raccontate diventeranno il mezzo per rafforzare questi legami e far conoscere alle nuove generazioni l’importanza della memoria storica e del patrimonio culturale.