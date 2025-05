Il saluto del Sindaco di Cefalù al Trofeo dei Territori: un messaggio di sport, cultura e fratellanza

Con sentito entusiasmo e profondo affetto, il Sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello (nella foto con l’Assessore Regionale al Turismo e Sport, Elvira Amata), ha rivolto un caloroso saluto ai partecipanti del Trofeo dei Territori, importante manifestazione sportiva che quest’anno vede anche la città normanna tra le sedi ospitanti.

Nel suo messaggio, il primo cittadino ha voluto sottolineare quanto lo sport, soprattutto quello di squadra, rappresenti oggi più che mai un faro per le giovani generazioni:

«Crediamo che i valori offerti dallo sport, dal rispetto delle regole alla fratellanza, siano non solo di fondamentale importanza per voi stessi, ma una via da seguire perché le nuove generazioni affrontino le sfide con preparazione e rispetto per gli avversari», ha dichiarato Tumminello.

L’Amministrazione comunale di Cefalù, da anni impegnata nella promozione dello sport sia a livello agonistico che amatoriale, considera l’accoglienza di eventi come il Trofeo dei Territori un’opportunità preziosa per ribadire questo impegno, orientato al benessere della persona e alla crescita sociale.

Cefalù, con la sua ineguagliabile bellezza paesaggistica e la ricchezza culturale che la rende meta turistica internazionale, è luogo d’incontro tra popoli e tradizioni. In questo contesto, il Sindaco auspica che i giovani atleti possano vivere un’esperienza non solo sportiva ma anche umana, che arricchisca il loro percorso di crescita.

«Siamo certi – conclude Tumminello – che porterete con voi il ricordo di questa terra e diventerete ambasciatori di valori positivi e di bellezza, in Italia e nel mondo. Il Trofeo dei Territori a tutti».

Un augurio che è anche un invito a vivere lo sport come strumento di condivisione, rispetto e scoperta.