Omaggio a Papa Francesco: una serata di poesia e spiritualità a Cefalù

Questa sera, martedì 6 maggio, alle ore 18:00, la Chiesa di San Nicola a Cefalù ospiterà un evento speciale dedicato a Papa Francesco: “Ricordiamo Papa Francesco in Poesia”. Organizzato dall’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo, l’incontro vedrà la partecipazione di poeti e poetesse che, attraverso le loro parole, renderanno omaggio al Pontefice scomparso.

La serata si preannuncia come un momento di profonda riflessione e condivisione, dove ogni verso recitato sarà un piccolo frammento di luce che contribuirà a celebrare l’immenso cammino di Papa Francesco. Ogni poeta avrà a disposizione un momento per leggere il proprio pensiero, in un contesto di unità, speranza e rispetto.

L’evento non è solo un incontro letterario, ma un’occasione per stare insieme e riflettere sul cammino che Papa Francesco ci ha invitato a percorrere. Ogni poesia letta sarà un omaggio che cresce e si moltiplica, rendendo viva la speranza e il desiderio di un mondo migliore.

Inoltre, le poesie particolarmente adatte a essere musicate verranno selezionate e trasformate in canzoni, che saranno poi pubblicate online il 7 maggio. Così, oltre alle parole, anche la musica si farà portatrice del messaggio di Papa Francesco, contribuendo a diffondere il suo spirito di giustizia e solidarietà.

“Non perdere l’occasione di rendere omaggio a Papa Francesco attraverso la forza delle parole e della poesia – si legge in una nota dell’associazione – Ti aspettiamo stasera alle 18:00 presso la Chiesa di San Nicola a Cefalù”