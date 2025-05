Avviso del Comune di Cefalù per l’Assegnazione del Bonus Nascita 2025

Il Comune di Cefalù rende noto l’avvio della procedura per l’assegnazione del Bonus Nascita di € 1.000,00 per l’anno 2025. Tale misura, promossa dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, ha l’obiettivo di ridurre gli ostacoli economici alla procreazione per le famiglie in condizioni di disagio, nei limiti delle risorse stanziate dal bilancio regionale.

Periodi di riferimento

Il Bonus sarà erogato per i bambini nati nel territorio della Regione Siciliana nei seguenti periodi:

Primo semestre: dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025

Scadenza per la presentazione delle domande: 16 maggio 2025

dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025 Scadenza per la presentazione delle domande: 16 maggio 2025 Secondo semestre: dal 1° aprile 2025 al 30 settembre 2025

Scadenza per la presentazione delle domande: 14 novembre 2025

Requisiti per la presentazione della domanda

Possono presentare istanza uno dei genitori, oppure – in caso di impedimento – un soggetto esercente la potestà genitoriale, in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o comunitaria ; per i cittadini extracomunitari è richiesto un permesso di soggiorno in corso di validità ;

; per i cittadini extracomunitari è richiesto un ; Residenza nella Regione Siciliana al momento della nascita o dell’adozione. I cittadini extracomunitari devono essere residenti da almeno 12 mesi;

al momento della nascita o dell’adozione. I cittadini extracomunitari devono essere residenti da almeno 12 mesi; Il bambino deve essere nato nel territorio della Regione Siciliana ;

; Il nucleo familiare del richiedente deve avere un indicatore ISEE non superiore a € 10.140,00 (secondo i parametri stabiliti per l’assegno di inclusione).

Documentazione obbligatoria da allegare

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

in corso di validità; Attestazione ISEE valida alla data di presentazione dell’istanza;

valida alla data di presentazione dell’istanza; Per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno valido;

valido; In caso di adozione, copia del provvedimento di adozione.

Modalità di presentazione

Le istanze, corredate della documentazione sopra indicata, dovranno essere consegnate presso lo Sportello di Segretariato Sociale del Comune di Cefalù, sito in Corso Ruggero 139, entro le date sopra indicate.

Il modulo per la presentazione dell’istanza potrà essere ritirato presso lo stesso sportello, dove sarà inoltre possibile ricevere assistenza per la compilazione nei seguenti orari: