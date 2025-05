Confermata la pianta organica delle Farmacie: quattro le sedi sul territorio comunale

In linea con le disposizioni normative vigenti e a seguito di una attenta attività di verifica, il Consilgio comunale di Cefalù, ad unanimità dei presenti, ha provveduto a confermare l’attuale pianta organica delle farmacie, che prevede la presenza di quattro sedi farmaceutiche dislocate nel territorio comunale.

Le Farmacie sono attualmente, Cirincione, Messina, Vacanti e Santa Barbara.

La configurazione attuale risale alla deliberazione della Giunta Municipale n. 532 del 20 novembre 2000, con la quale venne approvata la nuova delimitazione dei confini territoriali per l’istituzione della quarta farmacia comunale. Dopo oltre due decenni, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere a una revisione formale della pianta organica, in ossequio alle nuove Leggi in Materia.

Alla luce di quanto rilevato, il Consiglio Comunale ha deliberato:

di confermare l’attuale pianta organica, che individua in quattro il numero delle sedi farmaceutiche operanti nel Comune di Cefalù;

Con questa decisione, il Consiglio comunale conferma il proprio impegno a garantire un servizio farmaceutico efficiente e capillarmente distribuito, rispondendo ai bisogni della cittadinanza.