A Monreale Commemorazione solenne per il Capitano Emanuele Basile, Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Memoria (foto)

A Monreale si è svolta la commemorazione del Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Memoria, ucciso per mano mafiosa il 4 maggio 1980.



Alla memoria del Capitano Emanuele Basile, il 6 giugno 1982 il Presidente Sandro

Pertini conferisce la Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Memoria. «Comandante di Compagnia distaccata, già distintosi in precedenti, rischiose operazioni di servizio, si impegnava, pur consapevole dei pericoli cui si esponeva, in prolungate e difficili indagini, in ambiente caratterizzato da tradizionale omertà, che portavano alla individuazione e all’arresto di numerosi e pericolosi aderenti ad organizzazioni mafiose operanti anche a livello internazionale. Proditoriamente fatto segno a colpi d’arma da fuoco in un vile agguato tesogli da tre malfattori, immolava la sua giovane esistenza ai più nobili ideali di giustizia ed assoluta dedizione al dovere. Monreale (Palermo), 4 maggio 1980.»

La cerimonia, sobria ma intensamente partecipata, si è svolta nel segno del ricordo e dell’onore verso un uomo che ha pagato con la vita il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata. Il Capitano Basile fu assassinato sotto gli occhi della moglie e della figlioletta, in un vile attentato che rimane impresso nella memoria collettiva della nazione.

Presenti alla commemorazione, con il dovuto rispetto e raccoglimento, numerose autorità civili, religiose e militari. Ha preso parte il Sindaco di Monreale, ingegnere Alberto Arcidiacono, assieme al Presidente del Consiglio Comunale, Onorevole Marco Intravaia. Commosso l’intervento del Generale di Brigata in quiescenza Mimmo Basile, fratello del Capitano, accompagnato dalla nipote, segno tangibile del dolore mai sopito e dell’orgoglio familiare.

Tra le più alte cariche dello Stato presenti, il Prefetto di Palermo, dott. Massimo Mariani, Il comandante Interregionale Carabinieri Culqualber – Generale di Corpo d’Armata Giovanni Truglio e l’Arcivescovo di Monreale, Monsignor Gualtiero Isacchi, che ha officiato un momento di preghiera e benedizione in suffragio del Caduto.

Non è mancata la rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri e delle forze dell’ordine. Erano presenti:

Il Generale di Divisione Giuseppe Spina , Comandante della Legione Carabinieri Sicilia,

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Palermo, Generale di Brigata Luciano Magrini,

Il Tenente Colonnello Giulio Modesti, Comandante del Gruppo Carabinieri di Monreale,

, Comandante del Gruppo Carabinieri di Monreale, Il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Monreale, Capitano Niko Giaquinto, attualmente fortemente impegnato nelle complesse indagini sulla strage avvenuta il 27 aprile scorso a Monreale, in cui hanno tragicamente perso la vita tre giovani del luogo e due sono rimasti feriti.

A rendere omaggio al Capitano Basile anche le rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, con la presenza dell’Ispettore Regionale per la Sicilia, Ezio Buzzi, e del Presidente della Sezione di Monreale, Maresciallo Giuseppe Cortegiani, accompagnato dalla bandiera della sezione e da numerosi soci.

Significativa anche la presenza di una delegazione della Polizia di Stato di Palermo e Monreale, nonché dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo – Delegazione Sicilia, rappresentata dal Tenente Colonnello Sergio Palmeri.

Una cerimonia composta e solenne, nel segno della memoria e del dovere. La figura del Capitano Basile continua a vivere nel ricordo delle istituzioni, nella riconoscenza dei cittadini e nel sacrificio quotidiano di coloro che, come lui, si battono per la legalità.

Paolo Taormina, giornalista