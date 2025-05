La Nave Amerigo Vespucci: potrebbe passare ed essere ammirata al largo di Cefalù nei prossimi giorni?

Navigando tra le onde che lambiscono la magnifica costa siciliana, la Nave Scuola Amerigo Vespucci — universalmente riconosciuta come “la nave più bella del mondo” — rende omaggio, con rara eleganza, alla terra di Sicilia. Oggi in un suggestivo passaggio davanti a Giardini Naxos, mentre l’Etna silenzioso e maestoso vegliava sull’orizzonte, l’imbarcazione ha incantato le imbarcazioni locali e i numerosi spettatori affacciati sulla riva.

Il Vespucci, orgoglio della Marina Militare Italiana, prosegue il suo viaggio tracciando una rotta carica di simbolismo e bellezza, che prevede soste significative: la prossima a Reggio Calabria, dal 5 al 7 maggio, in occasione dell’iniziativa Villaggio IN Italia.

Lungo il suo tragitto, la nave celebra le meraviglie del Sud con passaggi ravvicinati alla costa, offrendo uno spettacolo che unisce tradizione, navigazione e patrimonio culturale. Nel calore dorato di un tramonto siciliano, la sagoma del Vespucci si staglia contro un cielo infuocato, incorniciata dalla natura selvaggia e vibrante dell’isola.

Terminata la tappa calabrese, la nave dirigerà la prua verso Palermo, proseguendo così il suo viaggio lungo le rotte della bellezza e della memoria. Riguardo alla possibilità che la nave passi al largo di Cefalù, affascinante borgo marinaro adagiato sul Tirreno e celebre per il suo Duomo normanno, non è al momento confermata ufficialmente, ma tale rotta risulterebbe coerente con la navigazione costiera verso il capoluogo siciliano, rendendo probabile un passaggio visibile da quella splendida località.

Lo sperano in tantissimi appassionati di Mare.

Il viaggio del Vespucci continua, e con esso si rinnova l’incanto di una tradizione che unisce mare, storia e italianità in un’unica, straordinaria visione.