Trofeo dei Territori Aequilibrium Cup. I risultati della prima giornata. Questa mattina scatta la caccia al titolo a Cefalù

Non sono mancate le emozioni nella prima giornata del Trofeo dei Territori Aequilibrium Cup, in corso di svolgimento a Cefalù, Termini, Lascari e Trabia. Dopo un’intensa giornata di partite si sono decise le sorti dei gironi e definire l’accoppiamento delle sfide di questa mattina che decideranno le finalissime di oggi pomeriggio al PalaSport Marzio Tricoli. Nel maschile le semifinali si giocheranno a Cefalù: Catania incrocerà Messina, Monti Iblei giocherà con Palermo. Le semifinali rosa vedranno in campo Monti Iblei-Palermo e Catania-Messina, rispettivamente a Termini e Trabia. Una giornata di confronto e di condivisione molto ricca per l’evento, patrocinato dall’Assessorato allo Sport e Turismo. Il presidente Antonio Locandro si è dichiarato molto soddisfatto. Presenti i massimi dirigenti dei comitati territoriali. Intervenuto il consigliere federale Davide Anzalone. Seconda giornata istituzionale anche per il presidente del Coni Sicilia Enzo Falzone.

MASCHILE. Nel girone A, nette vittorie di Messina e Monti Iblei su Akranis (in tre set). Nel match decisivo, grande equilibrio nel primo set, con il sestetto peloritano avanti 28-26, ma rimontato al terzo dagli avversari che si piazza al primo posto. Al Pala Sant’Ignazio il derby tra Catania e Palermo decide il primo posto. I ragazzi di Guzzetta s’impongono per 2-1. Palermo aveva inaugurato la contesa, superando Trapani per 3-0. Catania si era imposta per 2-1 sempre sui trapanesi.

FEMMINILE. Nel girone A, sul campo della palestra Comunale di Trabia, Messina e Catania superano nelle prime due partite Akranis (2-1). Nella sfida decisiva le ragazze di Fichera vincono in tre set. Nel girone B, nel tensostatico di Termini, Messina batte Palermo in tre set. La selezione di casa rialza nella testa nella seconda partita, regolando Monti Iblei con lo stesso punteggio. Nel match per il primo posto Messina s’impone per 2-1.

IL DETTAGLIO. Girone A: Messina-Akranis 3-0, Akranis-Monti Iblei 0-3, Messina-Monti Iblei 1-2. Classifica: Monti Iblei 5; Messina 4: Akranis 0.

Girone B: Palermo-Trapani 3-0, Trapani-Catania 1-2, Palermo-Catania 0-3. Classifica: Catania 5; Palermo 3; Trapani 1. Semifinali (9,45): Monti Iblei-Palermo (PalaSport Tricoli di Cefalù), Messina-Catania (PalaIgnazio). Finale 5°-6° posto Akranis-Trapani (Lascari).

Girone A femminile: Messina-Akranis 2-1, Akranis-Catania 1-2, Messina-Catania 0-3. Classifica: Catania 5; Messina 2, Akranis 2.

Girone B: Messina-Palermo 3-0, Palermo-Monti Iblei 3-0, Messina-Monti Iblei 2-1. Classifica: Messina 5; Palermo 3; Monti Iblei 1.

Semifinali ore 9.45: Catania-Palermo (Trabia), Messina-Trapani (Termini). Finale 5°-6° posto: Akranis-Monti Iblei.